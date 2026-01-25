Haos na ulicama Mineapolisa nakon ubistva medicinara: Građani i zvaničnici traže odlazak imigracijskih agenata

Napetosti u Mineapolisu dodatno su eskalirale nakon što je agent američke granične policije usmrtio muškarca tokom intervencije, što je izazvalo masovne proteste i oštre reakcije demokratskih političara, koji su zatražili povlačenje saveznih imigracijskih službi iz Minnesote. Ubijeni je identificiran kao Aleks Preti (37), medicinski tehničar s odjela intenzivne njege, koji je ranije učestvovao u protestima protiv imigracijske politike predsjednika Donalda Trampa. Nakon pucnjave, stotine građana izašle su na ulice, a došlo je i do sukoba s federalnim službenicima koji su koristili pendreke i šok-bombe.

Guverner Minesote Tim Volc angažovao je Nacionalnu gardu kako bi pružila podršku lokalnoj policiji, a vojska je raspoređena i ispred zgrade savezne vlade, gdje se protesti održavaju svakodnevno. Šef policije Brajan O’Hara izjavio je da su informacije o okolnostima pucnjave za sada ograničene. Iz Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) tvrde da su agenti djelovali u samoodbrani, navodeći da im je Pretti prišao s pištoljem i da se „nasilno opirao“. Međutim, videosnimci svjedoka koji su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama prikazuju Prettija s telefonom u ruci, bez jasnih dokaza da je držao oružje.

O’Hara je potvrdio da je Preti bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje, dok je sekretarica DHS-a Kristi Noem tvrdila da je pokušao ometati provođenje zakona, bez navođenja konkretnih detalja o tome da li je oružje uopće upotrijebio. Predsjednik SAD oglasio se na društvenim mrežama, kritikujući guvernera Volca i gradonačelnika Mineapolisa, te objavio fotografije pištolja za koji federalne službe tvrde da je pronađen na mjestu incidenta. Porodica ubijenog objavila je emotivno saopćenje, navodeći da su „slomljeni, ali i bijesni“, te optužila administraciju za širenje laži. Tvrde da je Preti u trenutku pucnjave u desnoj ruci držao telefon, dok je drugom pokušavao zaštititi ženu koju su agenti prethodno oborili na tlo i poprskali biber-sprejem.