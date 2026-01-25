Optimizam nakon razgovora u Abu Dabiju o Ukrajini: "Zajedno smo ručali, osjetio sam nadu"

Trilateralni pregovori između SAD, Rusije i Ukrajine održani u Abu Dabiju bili su produktivni i donijeli su značajan napredak, potvrdili su američki zvaničnici. Ovo je nova faza američkih napora da se okonča rat u Ukrajini.
Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa izrazili su optimizam nakon razgovora, tvrdeći da su otvorili put ka smanjenju razlika oko ključnog spora – kontrole teritorija na istoku Ukrajine.
Pregovori su održani samo dan nakon što je Rusija izvela novi masovni napad raketama i dronovima na Kijev i druge gradove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je važnost potpune provedbe dogovora s Trampom, posebno u oblasti protuzračne odbrane.
Američki zvaničnici objasnili su da je Bijeloj kući trebalo mjesecima da uvjeri Moskvu i Kijev da pristanu na ove trilateralne razgovore. Ključni koraci bili su sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu, te četverosatni susret Trampovih izaslanika sa Vladimirom Putinom u Moskvi.
Kako navode, i Putin i Zelenski poslali su svoje pregovarače, što pokazuje vjeru u mogućnost napretka. Putin je u Abu Dabi poslao jaku delegaciju, a tokom sastanaka Kušner i Vitkof čuli su da ruski predsjednik želi diplomatsko rješenje sukoba.
Tokom razgovora, Rusija i Ukrajina sastajale su se i direktno, bez prisustva Amerikanaca, potvrdili su ukrajinski zvaničnici.
Američku delegaciju činili su Trampovi savjetnici, vojni zvaničnici i zapovjednik američke vojne komande za Evropu. Ukrajinu su predstavljali visoki zvaničnici iz vrha vojske i predsjedničkog ureda, dok je rusku delegaciju predvodio šef vojne obavještajne službe.
Dva dana pregovora obuhvatila su ključne teme – teritorijalne zahtjeve Rusije u Donbasu, pitanje nuklearne elektrane Zaporižja i korake za deeskalaciju sukoba.
Američki zvaničnici ističu da su svi bili otvoreni za razgovor i da je u prostoriji vladalo međusobno poštovanje. Nakon posljednjeg dana, delegacije su zajedno ručale, a atmosfera je bila gotovo prijateljska, što je dalo nadu u dalje pregovore.
Zelenski je ocijenio razgovore konstruktivnim i zahvalio SAD na praćenju procesa i osiguravanju sigurnosti.
Ipak, ukrajinski dužnosnici upozoravaju da je prerano za procjene, jer nije jasno da li Putin doista želi završiti rat i da li će dati ovlasti svojim pregovaračima za konačni dogovor.
Američki predstavnici vjeruju da je Abu Dhabi korak bliže sastanku Putina i Zelenskog. Sljedeći trilateralni sastanak planiran je za 1. februar, a ako donese dodatni napredak, moguće je da će se susreti održati u Moskvi ili Kijevu, što se godinama nije desilo.