Optimizam nakon razgovora u Abu Dabiju o Ukrajini: "Zajedno smo ručali, osjetio sam nadu"

Trilateralni pregovori između SAD, Rusije i Ukrajine održani u Abu Dabiju bili su produktivni i donijeli su značajan napredak, potvrdili su američki zvaničnici. Ovo je nova faza američkih napora da se okonča rat u Ukrajini.

Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa izrazili su optimizam nakon razgovora, tvrdeći da su otvorili put ka smanjenju razlika oko ključnog spora – kontrole teritorija na istoku Ukrajine.

Pregovori su održani samo dan nakon što je Rusija izvela novi masovni napad raketama i dronovima na Kijev i druge gradove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je važnost potpune provedbe dogovora s Trampom, posebno u oblasti protuzračne odbrane.

Američki zvaničnici objasnili su da je Bijeloj kući trebalo mjesecima da uvjeri Moskvu i Kijev da pristanu na ove trilateralne razgovore. Ključni koraci bili su sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu, te četverosatni susret Trampovih izaslanika sa Vladimirom Putinom u Moskvi.

Kako navode, i Putin i Zelenski poslali su svoje pregovarače, što pokazuje vjeru u mogućnost napretka. Putin je u Abu Dabi poslao jaku delegaciju, a tokom sastanaka Kušner i Vitkof čuli su da ruski predsjednik želi diplomatsko rješenje sukoba.