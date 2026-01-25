CNN-ova analiza ubistva u Mineapolisu: Službenik je oduzeo pištolj Pretiju prije nego su ga upucale njegove kolege

CNN-ova analiza videosnimaka ubistva u Minneapolisu pokazuje da je savezni imigracioni službenik uzeo pištolj od ubijenog Aleksa Pretija neposredno prije nego što su drugi službenici pucali u njega.
Videosnimci prolaznika prikazuju kako je jedan agent pružio ruku kroz gužvu u kojoj su službenici pokušavali obuzdati Prettija i izvukao oružje koje liči na pištolj, za koji Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da je Preti imao.
Na snimcima se čuje kako službenici govore „ima pištolj“ dok taj neidentifikovani agent poseže u predjelu Pretijevog struka, dok grupa službenika nastoji da ga savlada. Otprilike sekundu nakon što je agent izašao iz gužve držeći oružje, čuje se prvi hitac, a zatim najmanje još devet uzastopnih.
Videosnimci pokazuju da službenik koji je uzeo oružje nije imao ništa u ruci prije nego što je prišao Prettiju. Na osnovu snimaka nije jasno da li je taj službenik odmah obavijestio ostale da je uklonio oružje.
Međutim, oko minut nakon pucnjave, dok je Prettijevo tijelo nepomično ležalo na ulici, na jednom snimku može se čuti drugi službenik kako pita: „Gdje je pištolj?“ Agent koji je uzeo oružje odgovara: „Ja imam pištolj“.
Na videosnimcima nije jasno koji je agent prvi ispalio hitac u Pretija. Glasnogovornica Ministarstva za domovinsku sigurnost Trisia MekLoulin izjavila je da je službenik pucao jer se bojao za svoj život.
– Pokušali su razoružati osumnjičenog, ali je on nasilno pružao otpor. Bojeći se za svoj život i sigurnost kolega, agent je ispalio hice u odbrani – rekla je.
Dodala je da je medicinsko osoblje pružilo pomoć Prettiju, ali je on proglašen mrtvim na mjestu događaja. Na nijednom snimku koji je CNN pregledao Preti se ne vidi kako drži oružje, dok se ranije vidi da u ruci drži mobilni telefon.