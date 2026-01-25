CNN-ova analiza ubistva u Mineapolisu: Službenik je oduzeo pištolj Pretiju prije nego su ga upucale njegove kolege

CNN-ova analiza videosnimaka ubistva u Minneapolisu pokazuje da je savezni imigracioni službenik uzeo pištolj od ubijenog Aleksa Pretija neposredno prije nego što su drugi službenici pucali u njega. Videosnimci prolaznika prikazuju kako je jedan agent pružio ruku kroz gužvu u kojoj su službenici pokušavali obuzdati Prettija i izvukao oružje koje liči na pištolj, za koji Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da je Preti imao.

Na snimcima se čuje kako službenici govore „ima pištolj“ dok taj neidentifikovani agent poseže u predjelu Pretijevog struka, dok grupa službenika nastoji da ga savlada. Otprilike sekundu nakon što je agent izašao iz gužve držeći oružje, čuje se prvi hitac, a zatim najmanje još devet uzastopnih. Videosnimci pokazuju da službenik koji je uzeo oružje nije imao ništa u ruci prije nego što je prišao Prettiju. Na osnovu snimaka nije jasno da li je taj službenik odmah obavijestio ostale da je uklonio oružje.