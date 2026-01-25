Nakon što je njihov sin ubio suprugu: Roditelji počinili samoubistvo, ostavili oproštajno pismo

Paskuale Karlomanjo i Maria Mesenio, roditelji muškarca koji je ubio Federicu Torzulo, pronađeni su obješeni u porodičnoj kući u Angiljari u Italiji. Tijelo supruge sina Klaudija je pronađeno prošle sedmice nakon višednevne potrage.

Mesenio je bila vijećnica za sigurnost i zakonitost ove općine, no ostavku je podnijela nekoliko dana prije suicida, a njen suprug vlasnik privatne kompanije.

Supružnici su ostavili oproštajno pismo drugom sinu Davideu, gdje su naveli zbog čega su ovo uradila.

Advokatica Klaudija Karlomagna Andrea Miroli izjavio je da je šokiran razvojem događaja, naglasivši da su roditelji osumnjičenog bili izuzetno cijenjeni ljudi u zajednici.

Prema navodima agencije Adnkronos, bračni par je ostavio oproštajnu poruku upućenu drugom sinu Davideu, u kojoj su objasnili razloge svog postupka.

Istraga karabinjera dodatno se fokusira na moguću ulogu oca osumnjičenog na dan ubistva. Na osnovu snimaka videonadzora i vremenske rekonstrukcije, utvrđeno je da se nalazio u blizini kuće bračnog para u jutarnjim satima, neposredno nakon vremena kada je, prema priznanju, zločin počinjen.

Iako Klaudio Karlomanjo tvrdi da je u trenutku ubistva bio sam, snimci pokazuju da je njegov otac kasnije boravio u dvorištu vile, ali nije jasno da li je ulazio u kuću. Tu se zadržao nekoliko minuta, nakon čega je napustio lokaciju.

Obdukcija je potvrdila da se Federika Torkulo pokušala braniti, a njeno tijelo je pronađeno na udaljenoj lokaciji izvan Rima. Istraga o svim okolnostima zločina i eventualnoj odgovornosti drugih osoba i dalje traje.