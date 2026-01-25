Aleks Honold bez užadi osvojio vrh najvišeg nebodera u Tajvanu pred hiljadama posmatrača

Američki alpinista Aleks Honold (Alex Honnold) popeo se u nedjelju na neboder “Taipei 101” u Tajpeju bez ikakvih sigurnosnih užadi ili zaštitne opreme, dok su ga s tla bodrile hiljade oduševljenih posmatrača. Uspon na jednu od najviših zgrada na svijetu trajao je 91 minutu i organiziran je uz direktan prenos Netflixa.
Vrh tornja
Po dolasku na vrh tornja visokog 508 metara, Honnold je kratko poručio da je osjećaj bio “nevjerovatan”, dodavši da je to bio “prelijep način da se vidi Tajpej”. Uspon je prvobitno bio planiran za subotu, ali je odgođen za jedan dan zbog loših vremenskih uslova i mokre površine.
U tom pohodu pratila ga je i supruga bodreći da stigne do cilja. U jednom trenutku se zaustavio i pozdravio je sa prozora 60. sprata.
Taipei 101, koji dominira panoramom glavnog grada Tajvana i predstavlja jednu od najznačajnijih turističkih atrakcija, nosio je titulu najviše zgrade na svijetu od 2004. do 2010. godine. Danas taj rekord drži Burj Khalifa u Dubaiju.
Za razliku od ilegalnih i neodobrenih penjanja koja se povremeno dešavaju u svijetu ekstremnog sporta, Honnoldov poduhvat realiziran je uz punu podršku uprave zgrade Taipei 101 i gradskih vlasti. Honnold je priznao da je ranije razmišljao o tome da se na zgradu popne bez dozvole, ali je odustao iz poštovanja prema vlasnicima objekta i timu koji mu je omogućio pristup i pripreme.
Izvršni producent događaja James Smith istakao je da je rijetkost da jedna zgrada ukaže povjerenje penjaču i dozvoli ovakav događaj, nazvavši Taipei 101 “pravom ikonom Tajvana”.
Promocija zemlje
Tajvanski političari iskoristili su društvene mreže kako bi zahvalili Honoldu i Netflixu na promociji zemlje u pozitivnom kontekstu, izvan uobičajenih globalnih tema poput industrije poluprovodnika ili sigurnosnih tenzija s Kinom. Predsjednik Tajvana Lai Ching-te čestitao je Honnoldu na hrabrosti i uspješno završenom izazovu, naglasivši da je svijet putem prijenosa uživo mogao vidjeti ne samo neboder Taipei 101, već i gostoljubivost, energiju i prirodne ljepote Tajvana.
Ovo nije prvi put da je Taipei 101 savladan na ovaj način. Još 2004. godine francuski penjač Alain Robert, poznat kao “Spiderman”, popeo se na zgradu koristeći sigurnosno uže, a uspon je trajao oko četiri sata.
National Geographic je 2018. Napravio dokumentarac o Honnoldu pod nazivom Free Solo koji je dostupan na svim većim streaming platformama, navodi Reuters.