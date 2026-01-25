Aleks Honold bez užadi osvojio vrh najvišeg nebodera u Tajvanu pred hiljadama posmatrača

Američki alpinista Aleks Honold (Alex Honnold) popeo se u nedjelju na neboder “Taipei 101” u Tajpeju bez ikakvih sigurnosnih užadi ili zaštitne opreme, dok su ga s tla bodrile hiljade oduševljenih posmatrača. Uspon na jednu od najviših zgrada na svijetu trajao je 91 minutu i organiziran je uz direktan prenos Netflixa.

Vrh tornja

Po dolasku na vrh tornja visokog 508 metara, Honnold je kratko poručio da je osjećaj bio “nevjerovatan”, dodavši da je to bio “prelijep način da se vidi Tajpej”. Uspon je prvobitno bio planiran za subotu, ali je odgođen za jedan dan zbog loših vremenskih uslova i mokre površine.

U tom pohodu pratila ga je i supruga bodreći da stigne do cilja. U jednom trenutku se zaustavio i pozdravio je sa prozora 60. sprata.