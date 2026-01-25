Roditelji muškarca kojeg su ubili agenti ICE-a ogorčeni na vlast: Iznijeli su odvratne laži, on je bio dobar čovjek

Širom Sjedinjenih Američkih Država organizovani su protesti nakon smrtonosnog ranjavanja Aleksa Pretija (Alex Pretti), kojeg su u Mineapolisu upucali federalni imigracioni agenti. Riječ je o drugom slučaju ovakvog ubistva u manje od tri sedmice.
MINEAPOLIS
Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali Trampovi ubice i kukavice iz ICE-a, izjavili su
Aleks Preti. Društvene mreže
Širom Sjedinjenih Američkih Država organizovani su protesti nakon smrtonosnog ranjavanja Aleksa Pretija (Alex Pretti), kojeg su u Mineapolisu upucali federalni imigracioni agenti. Riječ je o drugom slučaju ovakvog ubistva u manje od tri sedmice.
Porodica Pretija u subotu navečer objavila je saopštenje u kojem navode da su slomljenog srca, ali i duboko ogorčeni, nakon što su američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i njegovi zvaničnici Aleksa Pretija opisali kao "naoružanog napadača" koji je prišao pripadnicima američke granične patrole.
- Odvratne laži o našem sinu koje je iznijela administracija su nedopustive i odvratne. Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali Trampovi ubice i kukavice iz ICE-a. U desnoj ruci je držao telefon, dok mu je prazna lijeva ruka bila podignuta iznad glave, pokušavajući zaštititi ženu koju su pripadnici ICE-a upravo oborili na zemlju, dok su ga istovremeno prskali suzavcem. Molimo vas da prenesete istinu o našem sinu. Bio je dobar čovjek - navodi se u njihovoj objavi.
Dvoje svjedoka ubistva izjavilo je pod zakletvom da ovaj medicinski tehničar nije mahao oružjem kada je u subotu prišao federalnim agentima.
Jedan od svjedoka, koji je snimao pucnjavu neposredno iza Pretija, izjavio je da su federalni agenti oborili Aleksa Pretija nakon što je prišao kako bi pomogao osobi koju su prethodno bacili na tlo.
Nakon ubistva, Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a objavilo je fotografiju pištolja, koji je Donald Tramp u objavi na društvenim mrežama nazvao "oružjem napadača".
AMERIČKI ZAKONODAVCI
"AVAZ" OTKRIVA