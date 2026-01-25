Roditelji muškarca kojeg su ubili agenti ICE-a ogorčeni na vlast: Iznijeli su odvratne laži, on je bio dobar čovjek

Širom Sjedinjenih Američkih Država organizovani su protesti nakon smrtonosnog ranjavanja Aleksa Pretija (Alex Pretti), kojeg su u Mineapolisu upucali federalni imigracioni agenti. Riječ je o drugom slučaju ovakvog ubistva u manje od tri sedmice.

Porodica Pretija u subotu navečer objavila je saopštenje u kojem navode da su slomljenog srca, ali i duboko ogorčeni, nakon što su američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i njegovi zvaničnici Aleksa Pretija opisali kao "naoružanog napadača" koji je prišao pripadnicima američke granične patrole.

- Odvratne laži o našem sinu koje je iznijela administracija su nedopustive i odvratne. Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali Trampovi ubice i kukavice iz ICE-a. U desnoj ruci je držao telefon, dok mu je prazna lijeva ruka bila podignuta iznad glave, pokušavajući zaštititi ženu koju su pripadnici ICE-a upravo oborili na zemlju, dok su ga istovremeno prskali suzavcem. Molimo vas da prenesete istinu o našem sinu. Bio je dobar čovjek - navodi se u njihovoj objavi.