Tramp povukao izjave o britanskim vojnicima nakon intervencije kralja

Donald Tramp (Donald Trump) povukao je svoje izjave o britanskim trupama u Afganistanu, navodno nakon što je zabrinutost britanskog kralja prenesena Bijeloj kući. Vjeruje se da je upravo intervencija Njegovog Veličanstva utjecala na američkog predsjednika da odustane od tvrdnji prema kojima su se britanski vojnici držali podalje od prve linije fronta u Afganistanu, piše Telegraph. Prvobitne izjave i reakcije Tramp je u četvrtak za Fox News izjavio da "nije siguran" da bi američki vojni saveznici stali uz Sjedinjene Američke Države "ako bi im ikada zatrebali". Govoreći o globalnim partnerima, kazao je: "Nikada ih nismo trebali. Nikada nismo ništa od njih tražili." Potom je dodao: "Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan... i jesu, ali su ostali malo iza, malo podalje od prve linije fronta."

Na te izjave reagovao je vojvoda od Saseksa, koji je i sam služio u Afganistanu, poručivši da se o "žrtvama" britanskih vojnika mora "govoriti istinito i s poštovanjem". - Služio sam tamo. Tamo sam stekao doživotne prijatelje. I tamo sam izgubio prijatelje. Samo je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo 457 poginulih vojnika - naveo je vojvoda u izjavi.

- Hiljade života zauvijek su promijenjene. Majke i očevi sahranili su sinove i kćeri. Djeca su ostala bez roditelja. Porodice nose taj teret. Te žrtve zaslužuju da se o njima govori istinito i s poštovanjem, dok svi ostajemo ujedinjeni i posvećeni odbrani diplomatije i mira. Trampov zaokret Dan kasnije došlo je do naglog zaokreta. Nakon što je Sir Kir Starmer (Keir Starmer) telefonski razgovarao s Trampom o "hrabrim i junačkim britanskim i američkim vojnicima koji su se borili rame uz rame u Afganistanu", američki predsjednik objavio je novu izjavu. Također se navodi da je kralj svoju zabrinutost prenio predsjedniku neformalnim kanalima uoči planirane posjete Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu.