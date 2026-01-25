Tramp povukao izjave o britanskim vojnicima nakon intervencije kralja

Donald Tramp (Donald Trump) povukao je svoje izjave o britanskim trupama u Afganistanu, navodno nakon što je zabrinutost britanskog kralja prenesena Bijeloj kući. Vjeruje se da je upravo intervencija Njegovog Veličanstva utjecala na američkog predsjednika da odustane od tvrdnji prema kojima su se britanski vojnici držali podalje od prve linije fronta u Afganistanu, piše Telegraph.
Prvobitne izjave i reakcije
Tramp je u četvrtak za Fox News izjavio da "nije siguran" da bi američki vojni saveznici stali uz Sjedinjene Američke Države "ako bi im ikada zatrebali". Govoreći o globalnim partnerima, kazao je: "Nikada ih nismo trebali. Nikada nismo ništa od njih tražili." Potom je dodao: "Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan... i jesu, ali su ostali malo iza, malo podalje od prve linije fronta."
Na te izjave reagovao je vojvoda od Saseksa, koji je i sam služio u Afganistanu, poručivši da se o "žrtvama" britanskih vojnika mora "govoriti istinito i s poštovanjem".
- Služio sam tamo. Tamo sam stekao doživotne prijatelje. I tamo sam izgubio prijatelje. Samo je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo 457 poginulih vojnika - naveo je vojvoda u izjavi.
- Hiljade života zauvijek su promijenjene. Majke i očevi sahranili su sinove i kćeri. Djeca su ostala bez roditelja. Porodice nose taj teret. Te žrtve zaslužuju da se o njima govori istinito i s poštovanjem, dok svi ostajemo ujedinjeni i posvećeni odbrani diplomatije i mira.
Trampov zaokret
Dan kasnije došlo je do naglog zaokreta. Nakon što je Sir Kir Starmer (Keir Starmer) telefonski razgovarao s Trampom o "hrabrim i junačkim britanskim i američkim vojnicima koji su se borili rame uz rame u Afganistanu", američki predsjednik objavio je novu izjavu. Također se navodi da je kralj svoju zabrinutost prenio predsjedniku neformalnim kanalima uoči planirane posjete Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu.
U novoj objavi Tramp je odao počast "velikim i izuzetno hrabrim vojnicima Ujedinjenog Kraljevstva". Napisao je:
- U Afganistanu je poginulo 457 ljudi, mnogi su teško ranjeni, a bili su među najvećim ratnicima od svih. To je veza previše snažna da bi se ikada prekinula. Britanska vojska s ogromnim Srcem i Dušom nema premca (osim SAD-a!). Volimo vas sve i uvijek ćemo!"
Čelnica torijevaca Kemi Badenok (Kemi Badenoch) pozdravila je promjenu tona.
- Drago mi je što je predsjednik Tramp sada priznao ulogu britanskih oružanih snaga i onih hrabrih muškaraca i žena koji su dali svoje živote boreći se uz SAD i naše saveznike. To se nikada nije smjelo dovoditi u pitanje - kazala je.
Vojvoda od Saseksa nije komentarisao novu izjavu, ali je njegov bliski prijatelj primijetio da se predsjednik nije izvinio niti spomenuo druge države NATO-a koje su također imale stotine žrtava na prvim linijama fronta. Bakingemska palata odbila je komentarisati cijeli slučaj.
Širi kontekst
Trampovi prvobitni komentari pojavili su se u trenutku pojačanih tenzija s NATO-om, dodatno pogoršanih njegovim prijetnjama uvođenjem carina evropskim državama zbog spora oko Grenlanda. Od tih prijetnji kasnije je odustao nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), s kojim je, kako je naveo, dogovorio "okvir" za sporazum o arktičkoj sigurnosti.
Sjedinjene Američke Države započele su invaziju na Afganistan u oktobru 2001. godine s ciljem svrgavanja talibana koji su skrivali Osamu bin Ladena nakon napada 11. septembra. U sukobu koji je trajao do povlačenja američkih snaga 2021. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo izgubilo je 457 vojnika, dok su SAD imale 2.461 poginulog. Ukupno je stradalo više od 3.500 pripadnika koalicionih snaga.