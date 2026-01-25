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VATIKAN

Papa pozvao na intenziviranje napora za mir u Ukrajini i drugim konfliktnim zonama

Papa kaže da se Ukrajina i dalje suočava s "nemilosrdnim napadima" koji ostavljaju civile izložene teškim zimskim uvjetima

Papa pozvao na intenziviranje napora za mir. Platforma X

Anadolija

25.1.2026

Papa Lav XIV u nedjelju je pozvao na intenziviranje međunarodnih napora za okončanje rata u Ukrajini i pozvao na molitve za mir u svim regijama pogođenim sukobima, uključujući Bliski istok.

Govoreći nakon molitve Anđeo Gospodnji na Trgu svetog Petra, papa je rekao da se Ukrajina i dalje suočava s "nemilosrdnim napadima", ostavljajući civile izložene teškim zimskim uvjetima, izvijestio je Vatican News.

- Čak i ovih dana, Ukrajinu i dalje pogađaju nemilosrdni napadi, ostavljajući cijelo stanovništvo izloženo zimskoj hladnoći - rekao je.

- Sa žalošću pratim što se događa, blizu sam onima koji pate i molim se za njih", dodao je papa, upozoravajući da produženi sukob ima "sve teže posljedice za civile - proširujući podjele među narodima i udaljavajući pravedan i trajan mir.

- Pozivam sve da intenziviraju svoje napore za okončanje rata - rekao je.

Njegove izjave uslijedile su u trenutku kada se očekuje da će ukrajinski i ruski posrednici održati direktne razgovore u Abu Dabiju, koje promovira SAD, a druga runda pregovora pod američkim posredovanjem navodno je planirana za sljedeći vikend.

Pozivajući ih da budu graditelji mira "kod kuće, u školi, u sportu, svugdje", rekao je da nasilje treba odbaciti "i riječima i djelima".

# VATIKAN
# UKRAJINA
# PAPA LAV XIV
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