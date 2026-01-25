Bijes zbog smrti Aleksa Pretija: Protesti se proširili američkim gradovima

Protesti su se proširili američkim gradovima, uključujući Mineapolis, Njujork, San Francisko, Boston i Providens, nakon što su savezni agenti američke imigracijske službe (ICE) u Mineapolisu ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija, medicinskog tehničara koji je živio i radio u tom gradu. Val protesta uslijedio je samo dan nakon što su hiljade ljudi marširale ulicama Minneapolisa tražeći odgovornost od ICE-a. Demonstranti su ponovno, unatoč niskim temperaturama, izašli na ulice kako bi izrazili protivljenje radu agencije te iskazali podršku Prettiju i drugima koji su, kako tvrde, stradali zbog naglog dolaska velikog broja imigracijskih agenata u grad posljednjih sedmica. Gradski vijećnik obratio se u Njujorku U Njujorku su se hiljade ljudi okupile na Union Squareu, a snimke prikazuju demonstrante kako skandiraju: "Recite jednom, recite dvaput, nećemo trpjeti ICE!" Član gradskog vijeća New Yorka iz redova Demokratske stranke Či Ose obratio se okupljenima i pozvao na ukidanje ICE-a.

- Potrebni su nam nirnberški procesi za ljude iz ICE-a, za ljude koji ovdje, u našoj zemlji, čine zločine protiv čovječnosti. Odbijam ih nazivati policijom. Oni su agenti kaosa. Uništavaju tkivo naše zemlje - vikao je Ose okupljenima. Nirnberški procesi bili su sudski postupci održani nakon Drugog svjetskog rata, kada su saveznici sudili vodećim nacističkim dužnosnicima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine protiv mira. Demonstranti nosili transparente i skandirali U Vašingtonu se masa okupila ispred sjedišta Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS). Videozapisi prikazuju demonstrante kako uzvikuju "sramota".

Na drugom kraju zemlje, u San Francisku, stotine ljudi okupile su se u središtu grada dok je sunce zalazilo. Snimke na društvenim mrežama prikazuju demonstrante s transparentima i uzvicima poput "ustani, bori se". Demonstranti su nosili transparente protiv ICE-a i tražili "pravdu" za Rene Gud, još jednu stanovnicu Mineapolisa koju je ranije ovog mjeseca ubio agent ICE-a. Južnije, u Los Anđelesu, stotine ljudi izašle su na ulice središta grada. Okupljeni su nosili transparente solidarnosti s porukama poput "Od Los Anđelesa do Mineapolisa, zaustavite ICE teror", izvijestio je Los Angeles Times. U Providensu su se stotine ljudi okupile ispred lokalnog sjedišta DHS-a. "Zatvorite DHS, zatvorite DSH", vikali su neki demonstranti, dok su drugi držali transparente s porukama "Bez tirana i bez kraljeva" i "ICE je najgore od najgoreg". U Bostonu su mase demonstranata marširale ulicama uz zajedničko skandiranje. Objašnjene DHS-a Preti, američki državljanin koji je radio na jedinici intenzivne skrbi u veteranskom zdravstvenom sustavu u Minneapolisu, pogođen je s više hitaca tijekom sukoba s agentima ICE-a.

Ministarstvo domovinske sigurnosti i njegova čelnica Kristi Noem priopćili su da je Preti "prišao agentima s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm" te da su ga "agenti pokušali razoružati". Načelnik policije Minneapolisa Brajan O'Hara rekao je i da je Preti bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje. Zakon u Minnesoti dopušta građanima nošenje pištolja u javnosti i ne zahtijeva da oružje bude skriveno. Protesti u Mineapolisu U samom Mineapolisu demonstranti su se, unatoč niskim temperaturama, ponovno okupili na mjestu gdje je Preti ubijen. Kako je pala noć, stotine ljudi tiho su se okupile uz improvizirani memorijal na mjestu pogibije medicinskog tehničara.

Neki su nosili transparente s natpisom "Pravda za Aleksa Pretija", dok su drugi skandirali imena Pretija i Gud. Obližnje trgovine, uključujući pekare i prodavnice odjeće, ostale su otvorene kako bi demonstrantima pružile sklonište, vodu, kavu i grickalice.