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PRIJEDLOG RUSKOG LIDERA

Tramp je dobio poziv da posjeti Rusiju: Putin želi sastanak u Moskvi

Predsjedniku Trampu je upućen poziv da posjeti Rusku Federaciju, rekao je Rjabkov

Putin i Tramp. AP

M. Až.

25.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dobio je u Enkoridžu poziv da posjeti Rusiju, saopštio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov za TASS.

- Naravno, predsjedniku Trampu je upućen poziv da posjeti Rusku Federaciju - rekao je Rjabkov, komentarišući prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon tog sastanka da se naredni susret održi u Moskvi.

Rjabkov je dodao da ova ideja od tada nije dobila nikakav praktičan razvoj.

- Kao i sa drugim mjestima za kontakt između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država, naš stav je čvrst: prvo sadržaj, pa dogovor o mjestu održavanja - izjavio je zamenik ministra vanjskih poslova Ruske Federacije.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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