Kremlj odbacio Kaju Kalas i svaku mogućnost dijaloga

Moskva je u nedjelju odbacila mogućnost razgovora sa šeficom evropske diplomacije Kajom Kallas o okončanju rata u Ukrajini, ocijenivši i nju i vodstvo Evropske unije „nesposobnima“.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za rusku državnu televiziju da vodstvu EU-a nedostaju vizionari koji znaju planirati i sagledati posljedice u budućnosti.

- To su neki neobučeni, nekompetentni činovnici koji ne gledaju u budućnost i nisu u stanju razumjeti današnji koordinatni sistem - rekao je Peskov.

Dodao je kako zbog toga pati cijeli sistem međunarodnih odnosa. Napomenuo je da je Evropska unija iz zamišljene ovisnosti o ruskoj nafti i plinu prešla u ovisnost o Sjedinjenim Državama.

Peskov je posebno kritički govorio o Kallas, bivšoj estonskoj premijerki.

- S njom nikada nećemo ni o čemu razgovarati, a to neće činiti ni Amerikanci - poručio je, dodavši da će Moskva pričekati dok ona ne ode s dužnosti.

Ove izjave Peskov je dao nakon razgovora ukrajinskih i ruskih predstavnika koji su se, uz prisustvo američkih posrednika, održali u petak i subotu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi Hina.