Zelenski: Sigurnosni sporazum SAD za Ukrajinu je 100 posto spreman za potpisivanje

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je dokument o sigurnosnim garancijama SAD za Ukrajinu 100 posto spreman nakon dvodnevnih pregovora u kojima su učestvovali predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije.

Govoreći novinarima u Vilniusu tokom posjete Litvaniji, Zelenski je kazao:

- Ukrajina sada čeka da partneri odrede datum potpisivanja, nakon čega bi dokument bio upućen američkom Kongresu i ukrajinskom parlamentu na ratifikaciju.

On je također naglasio nastojanja Ukrajine da do 2027. postane članica Evropske unije, ističući to kao "garanciju ekonomske sigurnosti".

Ukrajinski lider je opisao pregovore u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao vjerovatno prvi trilateralni format "nakon poprilično dugo vremena" u kojem su osim diplomata učestvovali i vojni predstavnici sve tri strane. Razgovori, koji su počeli u petak i nastavljeni u subotu, predstavljaju najnoviji pokušaj da se okonča gotovo četverogodišnja ruska sveobuhvatna invazija.

Kamen spoticanja

Zelenski je priznao da postoje fundamentalne razlike između ukrajinskih i ruskih stavova, ponovo ističući teritorijalna pitanja kao glavni kamen spoticanja:

- Naš stav o našoj teritoriji – teritorijalni integritet Ukrajine – mora biti poštovan.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rješenju za Ukrajinu s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom maratonskih pregovora kasno u četvrtak. Kremlj insistira da, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev mora povući svoje trupe s područja na istoku koja je Rusija nezakonito anektirala, ali koja još nisu u potpunosti pod njenom kontrolom.

Novi pregovori

Zelenski je komentirao napore SAD:

- SAD pokušava pronaći kompromis, ali sve strane moraju biti spremne na kompromis.