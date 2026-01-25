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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski: Sigurnosni sporazum SAD za Ukrajinu je 100 posto spreman za potpisivanje

Ukrajina sada čeka da partneri odrede datum potpisivanja, rekao je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

M. Až.

25.1.2026

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je dokument o sigurnosnim garancijama SAD za Ukrajinu 100 posto spreman nakon dvodnevnih pregovora u kojima su učestvovali predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije.

Govoreći novinarima u Vilniusu tokom posjete Litvaniji, Zelenski je kazao:

- Ukrajina sada čeka da partneri odrede datum potpisivanja, nakon čega bi dokument bio upućen američkom Kongresu i ukrajinskom parlamentu na ratifikaciju.

On je također naglasio nastojanja Ukrajine da do 2027. postane članica Evropske unije, ističući to kao "garanciju ekonomske sigurnosti".

Ukrajinski lider je opisao pregovore u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao vjerovatno prvi trilateralni format "nakon poprilično dugo vremena" u kojem su osim diplomata učestvovali i vojni predstavnici sve tri strane. Razgovori, koji su počeli u petak i nastavljeni u subotu, predstavljaju najnoviji pokušaj da se okonča gotovo četverogodišnja ruska sveobuhvatna invazija.

Kamen spoticanja

Zelenski je priznao da postoje fundamentalne razlike između ukrajinskih i ruskih stavova, ponovo ističući teritorijalna pitanja kao glavni kamen spoticanja:

- Naš stav o našoj teritoriji – teritorijalni integritet Ukrajine – mora biti poštovan.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rješenju za Ukrajinu s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom maratonskih pregovora kasno u četvrtak. Kremlj insistira da, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev mora povući svoje trupe s područja na istoku koja je Rusija nezakonito anektirala, ali koja još nisu u potpunosti pod njenom kontrolom.

Novi pregovori

Zelenski je komentirao napore SAD:

- SAD pokušava pronaći kompromis, ali sve strane moraju biti spremne na kompromis.

Prema navodima američkog zvaničnika, pregovarači će se vratiti u Ujedinjene Arapske Emirate 1. februara na narednu rundu razgovora. Nedavni razgovori obuhvatili su širok spektar vojnih i ekonomskih pitanja, uključujući i mogućnost prekida vatre prije konačnog sporazuma.

Još uvijek nije postignut dogovor o konačnom okviru nadzora i funkcioniranja ukrajinske Nuklearne elektrane Zaporožje, koju ruske snage drže pod okupacijom, a koja je najveća nuklearna elektrana u Evropi.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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