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FRANCUSKI PREDSJEDNIK

Makron podržao zabranu društvenih mreža za maloljetnike: "Mozgovi naše djece nisu za manipulaciju"

Naglasio je da se zabranjuju društvene mreže za mlađe od 15 godina te da će zabraniti mobilne telefone u srednjim školama

Emanuel Makron. Justin Tallis / Pool via AP

M. Až.

25.1.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da želi ubrzati zakonodavni proces kako bi se osiguralo da zabrana korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina stupi na snagu prije početka naredne školske godine u septembru.

- Mozgovi naše djece i adolescenata nisu na prodaju. Njihove emocije nisu na prodaju niti za manipulaciju, bilo od strane američkih platformi ili kineskih algoritama - rekao je Makron.

Naglasio je da se zabranjuju društvene mreže za mlađe od 15 godina te da će zabraniti mobilne telefone u srednjim školama.

Sve veći broj zapadnih zemalja nastoji usvojiti sveobuhvatne zakone kako bi zaštitile mlade ljude od potencijalnih štetnih utjecaja društvenih mreža, nakon australijskog presedanskog zakona iz decembra koji zabranjuje mlađima od 16 godina da imaju naloge na Instagramu, TikToku, Facebooku i drugim platformama.

Makronova najava uslijedila je nekoliko dana nakon što je britanska vlada saopćila da razmatra niz mjera s ciljem zaštite djece na internetu, uključujući zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Ilon Mask, vlasnik platforme X, signalizirao je protivljenje zabrani još 2024. godine, rekavši da prijedlog izgleda „kao prikriveni rat za kontrolu pristupa internetu svim građanima Australije“.

# EMMANUEL MACRON
# ZABRANA
# FRANCUSKA
# DRUŠTVENE MREŽE
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