Skandal u Kini: Sijev najodaniji general prodao nuklearne tajne Amerikancima?

Peking prolazi kroz najagresivniju čistku u vojnom vrhu još od ere Mao Cedunga. General Žang Jusia, nekadašnji najodaniji saveznik Si Đinpinga, pod istragom je zbog korupcije, formiranja političkih klanova i izdaje državnih tajni.

Kineski vojni vrh potresao je nezapamćen skandal nakon što su isplivali detalji istrage protiv generala Žanga Jusia, najvišeg vojnog oficira u zemlji.

Prema informacijama do kojih je došao Wall Street Journal, Žang se tereti za ozbiljna krivična djela, uključujući odavanje strogo povjerljivih podataka o kineskom nuklearnom programu Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako je Ministarstvo nacionalne odbrane Kine zvanično potvrdilo samo "ozbiljna kršenja partijske discipline i državnih zakona", detalji sa subotnjeg brifinga za visoke oficire otkrivaju razmjere optužbi. Izvori upoznati sa situacijom navode da je Žang optužen za:

* Špijunažu: Odavanje ključnih tehničkih podataka o nuklearnom naoružanju SAD-u.

* Korupciju: Primanje ogromnih suma novca u zamjenu za unapređenja unutar vojnog sektora.

* Političku nelojalnost: Formiranje "političkih klanova" s ciljem podrivanja jedinstva Komunističke partije.

Dokazi protiv Žanga navodno su proizašli iz istrage protiv Gu Juna, bivšeg direktora Kineske nacionalne nuklearne korporacije (CNNC), koji je ranije prošle sedmice priveden zbog sumnje na korupciju.

Pad "Princa" i Sijevog prijatelja

Ono što ovaj slučaj čini posebno značajnim jeste činjenica da je Žang Jusia smatran jednim od rijetkih preostalih "prijatelja" predsjednika Si Đinpinga. Obojica pripadaju klasi tzv. "prinčeva" – potomaka revolucionarnih vođa koji su 1949. godine uspostavili komunističku vlast.

Analitičari smatraju da ovaj potez pokazuje kako Sijeva borba protiv korupcije više nema granica.

- Ovo je potez bez presedana u historiji kineske vojske i predstavlja potpuno uništenje vrhovne komande - izjavio je Kristofer Džonson, bivši analitičar CIA-e.

Vojska ostala bez komandne strukture

Čistka nije stala samo na Žangu. Pod istragom je i general Liu Ženli, načelnik Združenog generalštaba. Od šest profesionalnih vojnih članova Centralne vojne komisije imenovanih 2022. godine, na dužnosti je ostao samo jedan aktivni oficir.

Vojni stručnjaci sa MIT-a upozoravaju da bi ovaj "vakuum na vrhu" mogao ozbiljno ugroziti operativnu gotovost Kineske narodnooslobodilačke vojske (PLA). Iako Si ovim učvršćuje svoju moć, hronični nedostatak iskusnih komandanata mogao bi usporiti ambicije Pekinga u vezi s Tajvanom.

Osjetljiv trenutak

Najviši kineski general pod istragom u novom talasu čistki u vojsci, osumnjičen za kršenje discipline.

Dok Peking tvrdi da je ovo dokaz "nulte tolerancije prema korupciji", mnogi vide ovo kao signal da Si Đinping ne vjeruje više nikome u vojnom vrhu. Specijalni timovi već su raspoređeni u regiji Šenjanjang kako bi istražili Žangovu prošlost, birajući da odsjeda u lokalnim hotelima umjesto u vojnim bazama kako bi izbjegli utjecaj njegove mreže podrške.

Ova čistka dešava se u osjetljivom trenutku, dok se Kina priprema za potencijalne pregovore s administracijom Donalda Trampa o trgovini i sigurnosti, uključujući i pitanje Tajvana.