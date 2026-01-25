Hoće li Amerika napasti Iran: Udarna grupa nosača aviona stigla u regiju, Teheran proglasio borbenu pripravnost

Napetosti na Bliskom istoku dosegle su novu, izuzetno osjetljivu fazu. Nakon hitnog sastanka na visokom nivou između komandanta Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), admirala Breda Kupera (Brad Cooper), i načelnika Generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, Ejala Zamira (Eyal Zamir), u bezbjednosnim krugovima sve se otvorenije govori o mogućnosti vojnog udara na Iran.

Sastanak, održan u subotu navečer u Izraelu, kojem je prisustvovao sam vrh obje vojske, tumači se kao završna faza sinhronizacije vojnih i političkih stavova između Vašingtona i Tel Aviva.

Iako su zvanična saopćenja bila odmjerena i fokusirana na "jačanje odbrambene saradnje", bezbjednosni izvori tvrde da je glavni naglasak bio na logističkim i operativnim aspektima potencijalne vojne akcije protiv Islamske Republike Iran.

Ovakva koordinacija dolazi u trenutku kada je američka vojska završila značajno nagomilavanje snaga u regiji. Prema navodima Kanala 13, udarna grupa nosača aviona USS Abraham Linkoln već je uplovila u zonu odgovornosti CENTCOM-a. Uz prisustvo borbenih aviona F-15E Strike Eagle i razarača opremljenih krstarećim projektilima Tomahawk, Bijela kuća sada raspolaže kapacitetima za izvođenje udara na ciljeve širom Irana.

Teheran na ove poteze odgovara oštrom retorikom i demonstracijom snage. Visoki iranski zvaničnik izjavio je za Al Džaziru da se zemlja nalazi u stanju maksimalne borbene pripravnosti.

- Iran je u punoj pripravnosti i iskoristit će sve svoje kapacitete da se suprotstavi svakoj agresiji - poručio je zvaničnik, upozorivši da će eventualni odgovor biti "bolan".

Iranska Revolucionarna garda ranije je zaprijetila da će, u slučaju američke vojne intervencije, ciljevi biti vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.