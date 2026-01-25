UN osudio Iran i naredio istragu krvavog gušenja protesta

Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudilo je u petak Iran zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava i donijelo odluku o pokretanju proširene istrage nedavnog obračuna vlasti s antivladinim protestima, u kojem je, prema različitim procjenama, poginulo nekoliko hiljada ljudi.

Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk obratio se hitnoj sjednici Vijeća u Ženevi, pozivajući iranske vlasti da odmah prekinu represivne mjere i preispitaju svoje postupke.

- Pozivam iranske vlasti da se povuku i okončaju brutalnu represiju - rekao je Turk, izražavajući duboku zabrinutost za sudbinu pritvorenih osoba.

Vijeće je usvojilo rezoluciju kojom se produžava mandat istrage pokrenute 2022. godine, omogućavajući istražiteljima UN-a da dokumentuju i najnovije nemire “u svrhu eventualnih budućih pravnih postupaka”. Organizacije za ljudska prava navode da su među stradalima bili i slučajni prolaznici, te da je riječ o najtežem obračunu s demonstrantima od Islamske revolucije 1979. godine.

Teheran je odgovornost prebacio na “teroriste i izgrednike” koje, kako tvrdi, podržavaju politički protivnici u egzilu i strane sile, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael. Iranska misija pri UN-u odbacila je rezoluciju kao “politiziranu” i osudila, kako je navela, vanjsko miješanje u unutrašnja pitanja zemlje, naglašavajući da Iran ima vlastite mehanizme odgovornosti za ispitivanje uzroka nedavnih događaja.

Za rezoluciju je glasalo 25 država, među njima Francuska, Meksiko i Južna Koreja, dok je sedam zemalja, uključujući Kinu i Indiju, bilo protiv, a 14 je ostalo suzdržano. Kineski ambasador pri UN-u u Ženevi Jia Guide ocijenio je da su nemiri u Iranu “unutrašnja stvar”.

Pajam Akhavan, bivši tužilac UN-a iransko-kanadskog porijekla, izjavio je na sjednici da se radi o “najgorem masovnom ubistvu u savremenoj historiji Irana”, pozivajući na “nurnberški trenutak”, aludirajući na poslijeratna suđenja nacističkim liderima.

Iranski ambasador pri UN-u u Ženevi Ali Bahreini naveo je da je u nemirima poginulo oko 3.000 ljudi. Međutim, jedan iranski zvaničnik rekao je Reutersu da je broj žrtava najmanje 5.000, uključujući oko 500 pripadnika sigurnosnih snaga.

Još uvijek nije jasno ko će finansirati proširenu istragu UN-a, s obzirom na budžetsku krizu koja je već usporila druge međunarodne istrage.