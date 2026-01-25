Video / Trojica muškaraca spasila dječaka i majku iz potopljenog taksija

Snimak na kojem trojica muškaraca spašavaju dječaka i njegovu majku iz taksi vozila koje pluta rijekom izazvao je divljenje na društvenim mrežama. Drama se odigrala tokom hladne noći u Dagestanu.
Prema snimku, jedan od muškaraca prešao je preko grede dok se automobil približavao. U tom trenutku drugi muškarac, obučen samo u donji veš, polako se spustio niz gredu kako bi pomogao. Treći muškarac držao je dječaka za noge dok ga kolega prebacio na sigurno.
Zajedničkim naporom uspjeli su izvući dječaka iz automobila koji je bio napola potopljen. Nedugo zatim, heroji su spasili i dječakovu majku, koja je također bila zarobljena. Srećom, vozač vozila je izvučen bez povreda.
Jedan od spasilaca identifikovan je kao Asadula Magomedov, polaznik škole Abdulmanapa Nurmagomedova, nazvane po legendarnom MMA treneru. Snimak ove hrabre akcije brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a korisnici interneta hvale smjelost i odlučnost spasilaca.