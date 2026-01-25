Video / Trojica muškaraca spasila dječaka i majku iz potopljenog taksija

Snimak na kojem trojica muškaraca spašavaju dječaka i njegovu majku iz taksi vozila koje pluta rijekom izazvao je divljenje na društvenim mrežama. Drama se odigrala tokom hladne noći u Dagestanu.

Prema snimku, jedan od muškaraca prešao je preko grede dok se automobil približavao. U tom trenutku drugi muškarac, obučen samo u donji veš, polako se spustio niz gredu kako bi pomogao. Treći muškarac držao je dječaka za noge dok ga kolega prebacio na sigurno.