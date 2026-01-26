Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MINEAPOLIS

Tramp najavio povlačenje ICE-a iz Minesote nakon ubistva Pretija

Osporio je i to što je Aleks Preti došao na proteste s vatrenim oružjem

Donald Tramp. AP

S. S.

26.1.2026

Predsjednik SAD u intervjuu za Wall Street Journal najavio je da će službenici Agencije za imigracije (ICE) uskoro biti povučeni iz Minesota.

Sve se dešava nakon što je krajem prošle sedmice jedan agent ubio demonstranta, što je izazvalo veliki val protesta.

Tramp nije naveo da da li osuđuje postupak agenta koji je usmrtio demonstranta Aleksa Pretija, no u ranijim izjavama je hvalio njihove aktivnosti.

- U jednom trenutku će otići. Mislim da su uradili fenomenalan posao - kazao je.

Istakao je da će ICE-ove službenike zamijeniti druga grupa ljudi koja će istraživati "masovnu prevaru" za koju optužuje pojedince iz Minesota.

Osporio je i to što je Aleks Preti došao na proteste s vatrenim oružjem.

- Ne volim pucanje, ne volim pucnjave, ali ne volim ni kada se na proteste dolazi s moćnim oružjem i dva šaržera - istakao je.

Prema analizi CNN-a, ICE-ovi službenici su oduzeli oružje Pretiju prije nego što su ga usmrtili.

# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.