Tramp najavio povlačenje ICE-a iz Minesote nakon ubistva Pretija

Predsjednik SAD u intervjuu za Wall Street Journal najavio je da će službenici Agencije za imigracije (ICE) uskoro biti povučeni iz Minesota.

Sve se dešava nakon što je krajem prošle sedmice jedan agent ubio demonstranta, što je izazvalo veliki val protesta.

Tramp nije naveo da da li osuđuje postupak agenta koji je usmrtio demonstranta Aleksa Pretija, no u ranijim izjavama je hvalio njihove aktivnosti.