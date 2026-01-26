Ko su državljani BiH koji su završili na Trampovoj "crnoj listi"

Objavljivanje liste takozvanih “najgorih od najgorih” od američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) izazvalo je veliku pažnju bh. javnosti, posebno nakon informacije da se među uhapšenima nalaze i osobe koje imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine ili porijeklo iz naše zemlje. Ipak, detaljnija analiza pokazuje da se iza bombastičnog naziva krije znatno složenija i često netransparentna slika. Nezavisna provjera Riječ je o podacima koje objavljuju agencije unutar DHS-a, prije svega, Imigraciona i carinska služba (ICE), a koji obuhvataju osobe uhapšene ili preuzete u imigracioni pritvor tokom drugog mandata predsjednika Donalda Trampa (Trump). U brojnim slučajevima ne navode se brojevi sudskih predmeta, tačni datumi niti pravosnažni ishodi, što otežava nezavisnu provjeru. Ipak, za dio osoba porijeklom iz BiH postoje provjerljivi tragovi u američkim sudskim dokumentima i ozbiljnim lokalnim medijima. Slučaj Vele i Šarića Jedno od imena koje se može preciznije rekonstruisati jeste Admir Vele, uhapšen u saveznoj državi Minesota. Lokalni list „Post Bulletin“ iz Ročestera navodi da je Vele procesuiran zbog više krivičnih djela, uključujući krađu iz prodavnice oružja, kao i ranije presude za vožnju u alkoholisanom stanju i vožnju bez važeće dozvole. Nakon toga je prebačen u ICE pritvor u okrugu Freeborn.

Vele: Više krivičnih djela . Screenshot Vele: Više krivičnih djela . Screenshot

U istoj saveznoj državi ranije je evidentiran i Ermin Šarić, stanovnik Pelikan Rapidsa, o kojem je regionalni portal DL-Online izvještavao zbog optužbi za teža krivična djela vezana za kontrolisane supstance, kao i davanje lažnog identiteta policiji prilikom zaustavljanja. Masačusets i Kentaki: Kećo i Juhić Ime Demira Keće pojavljuje se i na zvaničnoj web-stranici Bijele kuće, u kontekstu akcija ICE-a u Bostonu. U toj objavi se navodi da je riječ o državljaninu BiH s ranijim osudama koje uključuju pomaganje u izvršenju teškog napada, nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja i municije, kao i vožnju pod utjecajem alkohola. Iako je izvor politički intoniran, riječ je o zvaničnom saopćenju američke administracije. Za razliku od toga, slučaj Gordane Juhić iz Kentakija ima jasan sudski epilog. Prema dokumentima Okružnog suda u Kenton Kauntiju, porota ju je proglasila krivom - uz formulaciju “guilty but mentally ill” - za dvije tačke provale drugog stepena i krivično oštećenje imovine. U junu 2025. godine izrečena joj je kazna od deset godina zatvora. Federalni tragovi: Kemal Dugalić Za Kemala Dugalića postoje stariji, ali izuzetno ozbiljni federalni zapisi. Američka Agencija za suzbijanje droga (DEA) još je 2011. godine objavila saopćenje u kojem se Dugalić spominje kao dio višedržavne kriminalne mreže za krijumčarenje kokaina. U tom predmetu osuđen je na višedecenijsku kaznu zatvora, a sudski dokumenti dodatno potvrđuju presude za zavjeru u distribuciji narkotika i pranje novca.

Dugalić: Kriminalna mreža trgovine kokainom . Screenshot Dugalić: Kriminalna mreža trgovine kokainom . Screenshot

Ovaj slučaj se često navodi kao jedan od rijetkih gdje postoje jasni i dostupni podaci o težini krivičnih djela. Kalifornija i Teksas: Sinanović i Alimanović Ime Adnana Sinanovića pojavljuje se u arhivi Los Angeles Timesa u okviru policijskog i sudskog izvještavanja o teškom krivičnom slučaju iz 2016. godine, gdje se navodi kao jedna od uhapšenih osoba u predmetima koji uključuju razbojništvo i smrtni ishod.

Alimanović: Evidentirana u Teksasu . Screenshot Alimanović: Evidentirana u Teksasu . Screenshot