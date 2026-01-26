Ukrajina uhapsila dvojicu špijuna povezanih s napadom projektilom Orešnik

Ukrajinske vlasti saopćile su da su privele dvojicu ruskih špijuna koji su, prema navodima Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU), učestvovali u procjeni štete izazvane napadom balističkim projektilom Orešnik u Lavovu.

SBU je u saopćenju naveo da je riječ o 64-godišnjem muškarcu iz jugozapadne Zakarpatske oblasti Ukrajine i njegovom 22-godišnjem nezaposlenom komšiji. Hapšenje je objavljeno u četvrtak ujutro po lokalnom vremenu, prenio je portal Defense News.

Prema navodima SBU-a, osumnjičeni su djelovali u interesu ruske vojne obavještajne službe GRU, a njihov zadatak bio je prikupljanje podataka o šteti koju je prouzrokovao hipersonični krstareći projektil Orešnik, sposoban da nosi nuklearno oružje.

Mlađi član špijunskog dvojca putovao je iz Zakarpatske oblasti u Lavov, gdje je projektil pogodio metu u noći između 8. i 9. januara. Nakon toga je, kako navode iz SBU-a, "postepeno obilazio lokacije u zoni raketnog napada, fotografisao ih i bilježio koordinate na Google mapama".

Stariji muškarac ostao je u svom domu u jugozapadnom ukrajinskom gradu Mukčevu, odakle je preuzimao prikupljene informacije i prosljeđivao ih ruskim nalogodavcima.

Ukrajinska obavještajna služba navela je da je 64-godišnjak "regrutovan na daljinu" od strane ruske obavještajne službe.

- Prema dostupnim podacima, ruskoj strani su bile potrebne informacije o razmjerama razaranja ukrajinskih objekata nakon udara, kako bi ih iskoristili u svojim informaciono-psihološkim specijalnim operacijama i za planiranje novih napada na taj region - navodi se u saopćenju SBU-a.

Ukrajinske vlasti su saopćile da su obojicu osumnjičenih uhapsile istovremeno – starijeg muškarca u njegovom domu u Mukčevu, a mlađeg dok je ponovo izviđao mjesto udara projektila u Lavovu.

Orešnik je ruska balistička raketa srednjeg dometa koja se smatra značajnim iskorakom u raketnoj tehnologiji. Prvi put je korištena u borbenim uslovima u novembru 2024. godine protiv Ukrajine, što je