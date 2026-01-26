Zimska oluja paralizovala SAD: Stotine hiljada domaćinstava bez struje, ima i mrtvih

Gotovo 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je bez električne energije dok se snažna zimska oluja prostire od južnih dijelova Stjenovitih planina na zapadu zemlje do Nove Engleske na sjeveroistočnoj obali. Obilne snježne padavine, susnježica i ledena kiša ugrožavaju gotovo 180 miliona ljudi, što je više od polovine ukupnog stanovništva, saopćila je Nacionalna meteorološka služba. Nevremenom je pogođeno ukupno 37 saveznih država. Vanredno stanje u više saveznih država Najmanje 20 saveznih država proglasilo je vanredno stanje zbog ekstremnih vremenskih prilika. Stanovnicima Vašingtona savjetovano je da pripreme svjetiljke i napune mobilne telefone, dok je, prema izvještaju NBC News, u svih pet općina Njujorka planirano otvaranje centara u koje građani mogu doći kako bi se ugrijali. Među najteže pogođenim saveznim državama su Misisipi, Luizijana i Teksas, gdje je oko 730.000 domaćinstava ostalo bez električne energije, prema podacima internet stranice PowerOutage.us. Mamdani: Previše ljudi je i dalje na ulicama Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, pozvao je građane da ostanu u zatvorenom prostoru dok obilne snježne padavine i dalje pogađaju grad. - Iskreno, vidimo previše Njujorčana koji su i dalje na ulicama. To dodatno otežava rad komunalnih službi koje se bore s ovom situacijom - rekao je Mamdani za CNN.

Izuzetno niske temperature i snažan vjetar čine boravak na otvorenom sve opasnijim. - Ovo će ostati najhladniji period koji su Njujorčani vidjeli u posljednjih osam godina - dodao je Mamdani. Hiljade komunalnih radnika raspoređeno je širom grada, dok su mašine za čišćenje snijega započele intenzivne aktivnosti na uklanjanju nanosa. Grad je otvorio deset centara za grijanje u svih pet općina za građane kojima je potreban topli prostor i sklonište. "Ovo je tek početak" Najmanje pet osoba preminulo je u gradu Njujorku tokom vikenda usljed ekstremne hladnoće i snježnih padavina, izjavio je gradonačelnik Mamdani. Guvernerka savezne države Njujork, Keti Hokul, oluju je ocijenila kao jednu od najhladnijih u posljednjih nekoliko godina, upozorivši da je situacija opasna. - Iako još ne znamo tačne uzroke smrti, ovo je snažan podsjetnik koliko ekstremna hladnoća može biti pogubna i koliko su mnogi naši sugrađani, posebno beskućnici, ranjivi - rekao je Mamdani, prenosi NBC News.