Zimska oluja paralizovala SAD: Stotine hiljada domaćinstava bez struje, ima i mrtvih

Gotovo 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je bez električne energije dok se snažna zimska oluja prostire od južnih dijelova Stjenovitih planina na zapadu zemlje do Nove Engleske na sjeveroistočnoj obali.
Obilne snježne padavine, susnježica i ledena kiša ugrožavaju gotovo 180 miliona ljudi, što je više od polovine ukupnog stanovništva, saopćila je Nacionalna meteorološka služba. Nevremenom je pogođeno ukupno 37 saveznih država.
Vanredno stanje u više saveznih država
Najmanje 20 saveznih država proglasilo je vanredno stanje zbog ekstremnih vremenskih prilika.
Stanovnicima Vašingtona savjetovano je da pripreme svjetiljke i napune mobilne telefone, dok je, prema izvještaju NBC News, u svih pet općina Njujorka planirano otvaranje centara u koje građani mogu doći kako bi se ugrijali.
Među najteže pogođenim saveznim državama su Misisipi, Luizijana i Teksas, gdje je oko 730.000 domaćinstava ostalo bez električne energije, prema podacima internet stranice PowerOutage.us.
Mamdani: Previše ljudi je i dalje na ulicama
Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, pozvao je građane da ostanu u zatvorenom prostoru dok obilne snježne padavine i dalje pogađaju grad.
- Iskreno, vidimo previše Njujorčana koji su i dalje na ulicama. To dodatno otežava rad komunalnih službi koje se bore s ovom situacijom - rekao je Mamdani za CNN.
Izuzetno niske temperature i snažan vjetar čine boravak na otvorenom sve opasnijim.
- Ovo će ostati najhladniji period koji su Njujorčani vidjeli u posljednjih osam godina - dodao je Mamdani.
Hiljade komunalnih radnika raspoređeno je širom grada, dok su mašine za čišćenje snijega započele intenzivne aktivnosti na uklanjanju nanosa. Grad je otvorio deset centara za grijanje u svih pet općina za građane kojima je potreban topli prostor i sklonište.
"Ovo je tek početak"
Najmanje pet osoba preminulo je u gradu Njujorku tokom vikenda usljed ekstremne hladnoće i snježnih padavina, izjavio je gradonačelnik Mamdani. Guvernerka savezne države Njujork, Keti Hokul, oluju je ocijenila kao jednu od najhladnijih u posljednjih nekoliko godina, upozorivši da je situacija opasna.
- Iako još ne znamo tačne uzroke smrti, ovo je snažan podsjetnik koliko ekstremna hladnoća može biti pogubna i koliko su mnogi naši sugrađani, posebno beskućnici, ranjivi - rekao je Mamdani, prenosi NBC News.
Dodao je da zasad nema indikacija da su preminule osobe bile beskućnici.
Grad Njujork otvorio je deset centara za zagrijavanje i 126 skloništa za građane, dok je gradonačelnik još jednom apelovao da se ljudi zadrže u svojim domovima i izbjegavaju vožnju automobilima.
Istovremeno, Hokul je izjavila da se radi o "najhladnijoj zimi koju smo vidjeli godinama" te stanje u saveznoj državi opisala kao "brutalno, ledeno i opasno".
Navela je da se očekuje najduži hladni talas i najobilnije snježne padavine u posljednjih nekoliko godina, uz temperature koje bi se mogle kretati od minus 34 do minus 49 stepeni. Iako ne očekuje masovne nestanke električne energije, upozorila je na ekstremni mraz.
- Jednostavno rečeno, još nismo gotovi. Ovo je tek početak - naglasila je Hokul.
U gradu Njujorku snijeg pada od ranih jutarnjih sati, a očekuje se oko 28 centimetara snježnog pokrivača. U sjevernim dijelovima savezne države prognozira se između 20 i 30 centimetara snijega, dok se u južnim područjima očekuju padavine od 30 do 45 centimetara.
Smrtni slučajevi u Luizijani
Dva muškarca preminula su od hipotermije u Luizijani tokom oluje proteklog vikenda, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te savezne države. Kako je navedeno, smrtni slučajevi zabilježeni su u sjeverozapadnom dijelu države, a dodatni detalji neće biti objavljeni.
Zdravstvene vlasti pozvale su stanovništvo da potraži sklonište u centrima za grijanje širom Luizijane.
Masovna otkazivanja letova
Gotovo 12.000 letova širom Sjedinjenih Američkih Država planiranih za vikend otkazano je nakon što je zimska oluja izazvala haos u saobraćaju. Upozorenja na nevrijeme izdata su za oko 140 miliona ljudi, odnosno više od 40 posto stanovništva.
Američki mediji navode da će nedjelja, 25. januar, ostati upamćena kao jedan od dana s najvećim brojem otkazanih letova zbog vremenskih prilika u historiji američkog zrakoplovstva, s više od 8.000 letova koji su već otkazani.