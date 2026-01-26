Tijelo Makedonca koji je nestao 2003. godine pronađeno zazidano u kući

Kostur pronađen prošlog jula u podrumu kuće u briselskoj općini Forest identifikovan je kao Redžep Rahmanovski, muškarac iz Sjeverne Makedonije koji je nestao 2003. godine, saopćila je Savezna policija.

Ljudske ostatke otkrili su radnici 16. jula prošle godine tokom radova na obnovi nekretnine u ulici Rue Caporal Trésignies. Nakon pronalaska, javno tužilaštvo u Briselu odmah je pokrenulo istragu i angažovalo forenzičare, laboratorij savezne policije i stručnjake za identifikaciju žrtava. U postupak identifikacije uključen je i antropolog.

Utvrđeno je da se radi o Redžepu Rahmanovskom, makedonskom državljaninu rođenom 25. jula 1976. godine. Posljednji put je viđen u noći 16. jula 2003., kada je napuštao radno mjesto u restoranu u briselskom području Rue du Marché aux Fromages. Njegov nestanak tada je prijavljen nadležnim organima.

Vlasti sada pozivaju sve koji imaju informacije o Redžepu Rahmanovskom ili okolnostima njegovog nestanka da se jave. U policijskom saopćenju je naglašeno: "Diskrecija će biti zagarantovana".

Policija je također navela da je, na temelju forenzičkih nalaza, izdat nalog za pretres kuće, s ciljem da se dobiju dodatne informacije o tome što se dogodilo žrtvi.