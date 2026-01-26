Iran poručio: "Spremniji smo nego ikad i odgovorit ćemo na svaku prijetnju"

Iran je u ponedjeljak saopštio da je "spremniji nego ikad" da odgovori na svaki mogući napad na zemlju, dok se napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama dramatično povećavaju nakon nedavnih protesta u Iranu, izvještava "Anadolija".

Na sedmičnoj konferenciji za novinare u Teheranu, portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Bagaei opisao je situaciju kao "hibridni rat", misleći na 12-dnevni rat prošlog juna i nedavne nasilne demonstracije, za koje Teheran okrivljuje Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Bagaei je rekao da prijetnje i "neutemeljene tvrdnje" i dalje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, pozivajući se na nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i izvještaje o američkim ratnim brodovima koji se kreću prema Perzijskom zalivu, naglašavajući da zemlje u regiji razumiju da je "nestabilnost zarazna i neće biti ograničena samo na Iran".

Portparol je istakao zajedničku zabrinutost susjednih zemalja Irana zbog posljedica eventualnog američkog vojnog napada, pozivajući ih da "zauzmu jasan stav" protiv američkih prijetnji.

- Oslanjajući se na svoje domaće sposobnosti i dragocjena prošla iskustva, Iran je spremniji nego ikad i odgovorit će sveobuhvatno, odlučno i sa žaljenjem na svaku potencijalnu agresiju - rekao je Bagaei.

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirale su nakon nedavnih protesta u Iranu, koji su postali nasilni i, prema iranskoj vladi, rezultirali s više od 3000 smrtnih slučajeva, prenosi "MiddleEastMonitor".