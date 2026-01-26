Video / Slično smo vidjeli i u Sarajevu: Muškarac se vozio snowboardom na Times Squareu

Nakon što je snažna snježna oluja pogodila Sjedinjene Američke Države, mladić iz Njujorka iskoristio je priliku da se provoza na snowboardu ulicom Times Square, a snimak njegove vožnje ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi muškarac kako se vozi na snowboardu dok se vozila u njegovoj blizini kreću znatno usporeno zbog loših vremenskih uslova.

Muškarac se zakačio za stražnji dio automobila i vozio na snowboardu. Snimak je ubrzo nakon objave postao viralan i izazvao brojne pozitivne reakcije korisnika. "Zaslužuje više pregleda", "Obožavam ovaj pogled na Times Square", "Volim New York", "Sviđa mi se ovo", bili su samo neki od komentara. Zimska oluja koja je počela jučer u američkim saveznim državama donijela je velike nanose snijega, led i opasne uslove za putovanje za više od 245 miliona ljudi. Vanredno stanje već je proglašeno u 21 saveznoj državi, uključujući Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Južnu Karolinu, Sjevernu Karolinu, Missouri, Kansas, Kentucky, Zapadnu Virginiju, Ohio, Virginiju, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, Indiana, Connecticut i Distrikt Columbia.