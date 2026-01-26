Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEZAMJENJIVA ULOGA

Šef NATO-a tvrdi da se Evropa ne može braniti bez pomoći SAD: "Nastavite sanjati"

Morate izgraditi vlastite nuklearne kapacitete koji koštaju milijarde i milijarde eura, poručio je

Rute: Nastavite sanjati - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
M. Až.

26.1.2026

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute podvukao je u ponedjeljak nezamjenjivu ulogu SAD-a u odbrani Evrope, naglašavajući da se Evropa ne može sama braniti od trenutnih prijetnji.

- Ako iko ovdje misli da se Evropska unija, ili Evropa u cjelini, može braniti bez SAD-a. Samo sanjajte. Ne možete. Mi ne možemo. Trebamo jedni druge - rekao je Rute tokom obraćanja Odboru za vanjske poslove i Odboru za sigurnost i odbranu Evropskog parlamenta u Briselu.

Dodao je da se SAD također oslanjaju na NATO kako bi osigurale vlastitu sigurnost, naglašavajući međusobnu zavisnost među saveznicima NATO-a.

- Ako zaista želite sami, a oni koji se zalažu za to, zaboravite to, nikada ne možete stići tamo sa pet posto, bit će 10 posto - rekao je govoreći o izdacima za odbranu.

- Morate izgraditi vlastite nuklearne kapacitete koji koštaju milijarde i milijarde eura. Izgubit ćete, onda, u tom scenariju, izgubit ćete krajnjeg garanta naše slobode, a to je američki nuklearni kišobran. Dakle, hej, sretno - dodao je.

Rute je naglasio potrebu za bliskom koordinacijom između NATO-a i EU, priznajući njihove odgovarajuće snage.

- EU je odlična u otpornosti, ali EU je također odlična kada je u pitanju regulacija. A ovdje nam je posebno potrebna deregulacija - rekao je.

Grenland

Njegove primjedbe dolaze usred dugotrajnih tenzija oko Grenlanda, nakon kontroverznog pokušaja američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme dansku teritoriju.

Tramp je ublažio svoj ton nakon sastanka s Ruteom u Davosu, u Švicarskoj, objavivši da su razgovarali o okvirnom sporazumu o Grenlandu koji bi riješio njegove sigurnosne probleme i suprotstavio se ruskom i kineskom utjecaju.

Rute je rekao da su se dva radna toka složila oko sigurnosti Grenlanda i Arktika, pri čemu se jedan fokusira na NATO koji preuzima aktivniju ulogu u određivanju kako savez može kolektivno spriječiti Rusiju i Kinu da povećaju svoje prisustvo u arktičkoj regiji.

Drugi radni tok je između Danske, Grenlanda i SAD-a, napomenuo je, rekavši: "Na Dancima, Grenlandu i SAD-u je da to učine. Neću biti uključen u taj radni tok."

- Nemam mandat da pregovaram u ime Danske, tako da nisam, i neću - dodao je.

Ukrajina

O ratu između Moskve i Kijeva, Rute je naglasio da, iako su evropska odbrambena industrija i unutrašnje tržište ključne snage, neposredni prioritet treba da bude zadovoljavanje hitnih odbrambenih potreba Ukrajine usred tekućih napada na "civilnu infrastrukturu".

- EU ovdje obavlja vitalni posao sa ovim paketom kredita od 90 milijardi eura (107 milijardi dolara). 90 milijardi, što će napraviti ogromnu razliku u sigurnosti Ukrajine, napraviće ogromnu razliku u prosperitetu Ukrajine. Ali ovdje bih vas zaista snažno pozvao da osigurate fleksibilnost u načinu na koji se ova sredstva mogu trošiti - rekao je.

- Evropa sada gradi svoju odbrambenu industriju, i to je od vitalnog značaja, ali trenutno ne može obezbijediti ni približno dovoljno onoga što je Ukrajini potrebno da se brani danas i da odvrati sutra. Dakle, dok odobravate ovaj kredit, molim vas, ohrabrujem vas da prvo stavite u fokus potrebe Ukrajine - dodao je.

Istakao je ključnu ulogu američke podrške u održavanju Ukrajine u borbi, napominjući da milijarde dolara vrijedne američke vojne opreme već pristižu u zemlju.

# NATO
# EVROPA
# MARK RUTTE
# SAD
# EU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.