Šef NATO-a tvrdi da se Evropa ne može braniti bez pomoći SAD: "Nastavite sanjati"

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute podvukao je u ponedjeljak nezamjenjivu ulogu SAD-a u odbrani Evrope, naglašavajući da se Evropa ne može sama braniti od trenutnih prijetnji.

- Ako iko ovdje misli da se Evropska unija, ili Evropa u cjelini, može braniti bez SAD-a. Samo sanjajte. Ne možete. Mi ne možemo. Trebamo jedni druge - rekao je Rute tokom obraćanja Odboru za vanjske poslove i Odboru za sigurnost i odbranu Evropskog parlamenta u Briselu.

Dodao je da se SAD također oslanjaju na NATO kako bi osigurale vlastitu sigurnost, naglašavajući međusobnu zavisnost među saveznicima NATO-a.

- Ako zaista želite sami, a oni koji se zalažu za to, zaboravite to, nikada ne možete stići tamo sa pet posto, bit će 10 posto - rekao je govoreći o izdacima za odbranu.

- Morate izgraditi vlastite nuklearne kapacitete koji koštaju milijarde i milijarde eura. Izgubit ćete, onda, u tom scenariju, izgubit ćete krajnjeg garanta naše slobode, a to je američki nuklearni kišobran. Dakle, hej, sretno - dodao je.

Rute je naglasio potrebu za bliskom koordinacijom između NATO-a i EU, priznajući njihove odgovarajuće snage.

- EU je odlična u otpornosti, ali EU je također odlična kada je u pitanju regulacija. A ovdje nam je posebno potrebna deregulacija - rekao je.

Grenland

Njegove primjedbe dolaze usred dugotrajnih tenzija oko Grenlanda, nakon kontroverznog pokušaja američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme dansku teritoriju.

Tramp je ublažio svoj ton nakon sastanka s Ruteom u Davosu, u Švicarskoj, objavivši da su razgovarali o okvirnom sporazumu o Grenlandu koji bi riješio njegove sigurnosne probleme i suprotstavio se ruskom i kineskom utjecaju.

Rute je rekao da su se dva radna toka složila oko sigurnosti Grenlanda i Arktika, pri čemu se jedan fokusira na NATO koji preuzima aktivniju ulogu u određivanju kako savez može kolektivno spriječiti Rusiju i Kinu da povećaju svoje prisustvo u arktičkoj regiji.

Drugi radni tok je između Danske, Grenlanda i SAD-a, napomenuo je, rekavši: "Na Dancima, Grenlandu i SAD-u je da to učine. Neću biti uključen u taj radni tok."

- Nemam mandat da pregovaram u ime Danske, tako da nisam, i neću - dodao je.

Ukrajina

O ratu između Moskve i Kijeva, Rute je naglasio da, iako su evropska odbrambena industrija i unutrašnje tržište ključne snage, neposredni prioritet treba da bude zadovoljavanje hitnih odbrambenih potreba Ukrajine usred tekućih napada na "civilnu infrastrukturu".