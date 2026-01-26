Kumče Vladimira Putina i ruska elita tulumare u Evropi, građani bijesni: "Dok se oni zabavljaju naši momci ginu"

Na četverodnevnoj proslavi 25. godišnjice luksuznog ruskog lanca Rendez-Vous nije se štedjelo: tekli su potoci šampanjca, posluživale su se kamenice, a uzvanici su plesali po stolovima. Procjenjuje se da je potrošeno oko 30 miliona rubalja (oko 336.000 eura), pri čemu je samo jedna večera navodno stajala milion rubalja (oko 11.000 eura), prenosi The Times.

Raskošna zabava, koju je početkom mjeseca u francuskom skijalištu Courchevelu za ruske glumce, modele i influencere organizirao jedan modni lanac, izazvala je buru negodovanja u Rusiji, gdje je jaz između bogatih i siromašnih sve dublji.

Među uzvanicima bila je i Ksenia Sobčak (44), televizijska zvijezda i medijska poduzetnica, poznata kao kumče Vladimira Putina, čiji je pokojni otac Anatolij Sobčak bio politički mentor ruskog predsjednika, te glumica Elizaveta Bazikinu (25). Objavljivale su fotografije iz luksuznih restorana.

Firma je na putovanje povela listu slavnih gostiju, među kojima su, osim Sobchak, bili influencerica Oksana Samojlova (37), koju na Instagramu prati 17 miliona ljudi, supermodel Lena Perminova (38) sa svojim dečkom, ukrajinskim modelom Tarasom Romanovom (29), te stilist slavnih i voditelj na ruskom državnom Prvom kanalu, Alexander Rogov (44).

- Prekrasan pogled, ukusna hrana, estetika u svakom detalju - napisala je Bazikina, našalivši se da je na skijanju natukla kuk.

Influenceri su danju pozirali na snježnim padinama, skijali i snowboardali, dok su navečer prisustvovali gala večeri s crvenim tepihom postavljenim izravno na snijeg. Zabavljali su se na poznatim lokacijama poput après-ski bara La Folie Douce i restorana s morskim plodovima Chalet de l'Écailler. Prema pisanju konzervativnog proratnog medija Cargrad TV, gosti su odsjeli u luksuznom hotelu gdje cijena noćenja iznosi od 8600 eura.

Žestoka reakcija u Rusiji

Reakcija u Rusiji bila je trenutna i žestoka, tim više što je i sam Putin ranije kritizirao slavne osobe, uključujući Sobčak, zbog zabava za vrijeme rata, smatrajući da se time obezvrjeđuje žrtva ruskih vojnika. Zabava je, kako se navodi, uključivala i privatne letove helikopterom vrijedne hiljade eura, šampanjac Veuve Clicquot od 650 eura po boci i obroke u La Folie Douce po cijeni od 1130 eura po osobi.

Komentatorica Božena Rinska napisala je: "Ovo nije samo marketinška glupost... To je glasno 'Je*ite se!'"Tvrdila je da je Courchevel, koji je i prije rata bio popularan među ruskom elitom, sada postao "simbol izigravanja sankcija i pokazivanja privilegija".

Stručnjakinja za odnose s javnošću Milena Dorohina izjavila je da su Rusi ogorčeni zbog „razmetljivog luksuza koji ne uzima u obzir da upravo traje rat“. Prema njenim riječima, događaj Rendez-Vousa „iritira i one koji su za rat – jer oni jedu delicije dok dečki ginu – i one koji su protiv njega... Ovo je slučaj gdje kampanja uspijeva biti odvratna svima“.

"Dok naši dečki ginu, zvijezde se zabavljaju"

Proratni Z-kanali eksplodirali su od bijesa, a televizija REN TV – dio medijske grupe koju vodi Alina Kabajeva (42), navodna Putinova partnerica – citirala je glazbenog producenta Sergeja Dvorcova: "Dok se naši dečki bore i daju živote za nas, naše zvijezde se zabavljaju i žive u luksuzu. Njihova je pogreška što pokazuju bogatstvo i luksuz... u vrijeme kuge".

Pojavile su se i snimke na kojima navodno borci iz Ukrajine šalju gnjevne poruke, optužujući zvijezde da tulumare dok vojnici umiru.

- Vi se šepirite svojim stilom dok mi prolijevamo krv - poručeno je u jednom isječku.

Zastupnik Državne Dume Vitalij Milonov usporedio je zabavu s "đavoljim poslom" i pozvao Ruse na bojkot brenda Rendez-Vous. Bijes je stigao i od zaposlenika i kupaca tvrtke, koji tvrde da im se smanjuju bonusi dok uprava troši milione u inozemstvu.

- Odvratno! Bolje bi bilo da su poslali novac dečkima na frontu“, glasio je jedan komentar. Čak je i modni portal Tatler's Heroine ismijao događaj kao "školski primjer kako navući na sebe mržnju svih".

Jedan je komentator napisao: "Oni dominiraju Europom, ponižavaju je... dok se običnim ljudima poručuje da stegnu remen“. Drugi je dodao: „To nisu Rusi, to su paraziti. Ostavite ih tamo na Zapadu. I zaključajte vrata iznutra. Zaplijenjena imovina mogla bi financirati rat godinama".

Direktorica marketinga Rendez-Vousa, Alina Mijeva, branila je promotivno putovanje. Potvrdila je da je ono uključivalo i putovanja privatnim zrakoplovom u Pariz i Ženevu, unatoč zapadnim sankcijama, te dodala da tvrtka organizira slična putovanja i u Krasnodarsku regiju, u blizini ratne zone.