Otkriveno koliko Rusi imaju Orešnika: "Više služi kao geopolitičko sredstvo zastrašivanja evropskih saveznika Ukrajine"

Rusija trenutno raspolaže sa svega tri do četiri rakete tipa Orešnik, ali već tokom ove godine planira pokretanje serijske proizvodnje i dostizanje tempa od najmanje pet projektila godišnje, saopćila je Ukrajinska služba za vanjsku obavještajnu djelatnost (SZR).

U intervjuu za Ukrinform, Oleh Luhovski, prvi zamjenik šefa SZR-a, izjavio je da rusko Ministarstvo odbrane namjerava znatno ubrzati proizvodnju ovog raketnog sistema.

- Znamo da planiraju pokrenuti serijsku proizvodnju Orešnika 2026. godine i steći kapacitet za pet ili više projektila godišnje - rekao je Luhovski.

Upitan borbeni učinak

Prema procjenama ukrajinskih obavještajnih službi, Orešnik ima ograničenu vojnu vrijednost i prvenstveno služi kao geopolitičko sredstvo zastrašivanja evropskih saveznika Ukrajine. Luhovski je naveo da je sistem zasnovan na zastarjelim sovjetskim tehnologijama Moskovskog instituta za termalnu tehnologiju, da zahtijeva stalnu tehničku podršku te da se suočava s brojnim tehničkim problemima.

- Borbeni učinak je upitan, a raketa trenutno nije pouzdana u operativnom smislu - dodao je.

Analiza ostataka rakete lansirane na Lavovsku oblast 9. januara 2026. godine pokazala je da projektil nije imao sistem navođenja za bojevu glavu, već je koristio samo osnovne komponente karakteristične za starije ruske balističke sisteme, uključujući instrumentalni odjeljak pod pritiskom i plinsko-dinamički sistem orijentacije.

Povećanje proizvodnje

Ukrajinska strana ovaj napad ocijenila je prvenstveno kao psihološki, a ne kinetički. Prema dostupnim informacijama, raketa je navodno lansirana bez bojeve glave, a meta je bila infrastruktura, s ciljem slanja političke poruke Zapadu.

Uprkos veoma ograničenim zalihama, ruski vojni vrh očigledno je odlučan da u narednim mjesecima poveća proizvodnju. Ako se ti planovi realizuju, Orešnik bi mogao postati dio šire ruske strategije demonstracije moći prema NATO-u i Evropi, iako ukrajinske obavještajne službe naglašavaju da njegova stvarna borbena efikasnost ostaje krajnje upitna.

Nezavisna potvrda podataka o broju raketa i planovima proizvodnje za sada nije moguća, s obzirom na to da Rusija ne objavljuje zvanične informacije o stanju svojih strateških sistema, piše United24media.

Šta je Orešnik?

Orešnik, raketa je srednjeg dometa (500–5.500 km) koja može doseći brzinu do 10 Macha, što je čini gotovo nemogućom za presretanje. Rusija je prvi put testirala konvencionalnu verziju ove rakete u studenom 2024., pogodivši tvornicu u Ukrajini. Prema Putinu, višestruke bojeve glave Orešnika čine ga razornim i u konvencionalnom napadu, usporedivim s nuklearnim oružjem. Bjelorusko Ministarstvo obrane navodi da sistem ima domet do 5.000 kilometara, dok ruski mediji tvrde da raketa može stići do zračne baze u Poljskoj za 11 minuta, a do sjedišta NATO-a u Briselu za 17 minuta. Posebno zabrinjavajuće je činjenica da se ne može unaprijed utvrditi nosi li raketa nuklearnu ili konvencionalnu bojnu glavu, što povećava stratešku neizvjesnost. Rusija je 2019. napustila sporazum iz sovjetskog doba koji je zabranjivao rakete srednjeg dometa, omogućivši razvoj i raspoređivanje sustava poput Orešnika. Putin je također upozorio da bi Rusija mogla upotrijebiti Orešnik protiv zapadnih saveznika Ukrajine ako Kijev nastavi napade unutar Rusije uz pomoć zapadnog oružja dugog dometa.