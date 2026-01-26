Tramp se oglasio o Iranu, ogromna američka armada uskoro spremna za napad

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u intervjuu za Axios u ponedjeljak da se situacija sa Iranom "mijenja" jer je poslao "veliku armadu" u region, ali da vjeruje da Teheran iskreno želi postići dogovor.

Tramp je početkom ovog mjeseca bio blizu da naredi napad na ciljeve iranskog režima zbog ubistva hiljada demonstranata. Umjesto toga, odložio je odluku dok je paralelno premještao vojne snage u region. Zvaničnici Bijele kuće kažu da je napad i dalje opcija, iako su protesti uglavnom suzbijeni, javlja Axios.

Izvori upoznati sa situacijom navode da Tramp još nije donio konačnu odluku. Očekuje se da će održati dodatne konsultacije ove sedmice i da će mu biti predstavljene nove vojne opcije.

Ove opcije dodatno će biti ojačane dolaskom grupe nosača aviona u region. USS Abraham Lincoln ušao je u zonu odgovornosti CENTCOM-a u ponedjeljak.

U intervjuu, Tramp je komentarisao odluku da pošalje USS Lincoln:

- Imamo veliku armadu pored Irana. Veću nego pored Venecuele - rekao je Tramp.

Odbio je da diskutuje o opcijama koje mu je predstavio tim za nacionalnu bezbjednost ili da otkrije koju od njih preferira.

Diplomatija i dalje opcija

Istovremeno, naglasio je da diplomatija i dalje ostaje opcija:

- Oni žele da naprave dogovor. Znam to. Zvali su nas više puta. Žele da razgovaraju.

Neki tvrđi članovi Trampovog kruga insistirali su da se njegova "crvena linija" sprovede, nakon što je obećao da će podržati demonstrante i kazniti režim.

Drugi su dovodili u pitanje šta bi bombardovanje Teherana zapravo postiglo i više su favorizovali ideju da se iskoristi slabost režima kako bi se postigao dogovor.

Zvaničnici SAD ističu da bi svaki dogovor morao uključivati: uklanjanje svih zaliha obogaćenog uranijuma iz Irana, ograničenje raketa dugog dometa, promjenu iranske politike u podršci paravojnim grupama u regionu i zabranu nezavisnog obogaćivanja uranijuma u zemlji.

Iranci su rekli da su spremni za razgovore, ali nisu dali znakove spremnosti da prihvate te uslove.

Tramp je tvrdio da je prije 12-dnevnog rata prošlog juna, "velika sila raketa" Irana omogućavala da izvede iznenadni napad na Izrael.

Davanjem Izraelu "zelenog svjetla" da napadne prvi, Tramp tvrdi da je spriječio takav scenario.

- Napali bi... ali prvi dan (rata) je bio brutalan za njih. Izgubili su lidere i mnogo svojih raketa - rekao je Tramp.

- Da je bio drugi predsjednik, Iran bi imao nuklearno oružje i napali bi prvi - dodao je.

Prije 12-dnevnog rata, obavještajne službe SAD i Izraela procijenile su da bi, ako bi Iran požurio sa nuklearnim programom, trebalo dvije sedmice da obogati dovoljno uranijuma za oružje i četiri do šest mjeseci da proizvede grub nuklearni uređaj.

Nuklearni objekti Irana pretrpjeli su znatna oštećenja od američkih i izraelskih napada, iako status njihovih zaliha uranijuma nije potpuno jasan.

Američka vojska se priprema

Pored USS Lincolna, u region su poslati dodatni lovci F-15 i F-35, avio-tankeri i sistemi protivvazdušne odbrane. Komandant CENTCOM-a, admiral Bred Kuper, posjetio je Izrael u subotu kako bi koordinisao vojne planove i moguće zajedničke odbrambene mjere u slučaju iranskog napada na Izrael, navode izvori.