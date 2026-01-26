Prijavljena dva slučaja smrtonosnog Nipah virusa u Indiji, jedna pacijentica u kritičnom stanju

U Indiji su prijavljena dva slučaja smrtonosnog Nipah virusa, prema više izvještaja.

Vlasti u Indiji potvrdile su ove slučajeve, koji se odnose na dvije medicinske sestre u privatnoj bolnici u blizini Kolkate, Zapadni Bengal, prenose The Telegraph i The Independent.

Virus može izazvati infekcije od blagih do vrlo teških, a smrtnost se procjenjuje između 40 i 75 posto, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Jedna od medicinskih sestara nalazi se u "kritičnom stanju", rekao je Narajan Svarup Nigam, glavni sekretar Odjela za zdravstvo i porodičnu zaštitu u Zapadnom Bengalu.

Uvode se mjere karantina

U objavi na X, Ministarstvo zdravstva Indije izdalo je preporuke za prevenciju infekcije Nipah virusom: "Budite oprezni, informirani i pratite upute lokalnih zdravstvenih vlasti", navodi se u saopštenju.

Zdravstveni zvaničnici uvode mjere karantina i pojačanog nadzora. Do sada je testirano 180 osoba, a 20 kontakata visokog rizika stavljeno je u karantin, navode izvještaji.

- Svi su asimptomatski i testirani su negativno. Ponovo ćemo ih testirati prije nego što im završi 21-dnevni karantin - rekao je Nigam.

Šta je Nipah virus?

Nipah je zoonotski virus, što znači da se može širiti između životinja i ljudi. Voćni šišmiši su prirodni domaćini Nipah virusa, prema WHO, ali prenosi se i preko drugih životinja, poput svinja, kontaminirane hrane ili direktnim kontaktom između ljudi.

Nipah virus može izazvati groznicu, glavobolju, kašalj, bol u grlu i otežano disanje, navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Također može doći do encefalitisa, odnosno oticanja mozga, što izaziva simptome poput konfuzije, pospanosti, napadaja ili kome, dodaje CDC. Simptomi se obično pojavljuju četiri do 14 dana nakon infekcije.

Trenutno ne postoji specifičan lijek za Nipah virus, pa je liječenje ograničeno na podršku i ublažavanje simptoma.