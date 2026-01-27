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NIJE MU BILO SPASA

Ruski vojnik se maskirao u pingvina kako bi izbjegao FPV dron

Videosnimak su podijelili pripadnici 120. samostalne brigade ukrajinske Teritorijalne odbrane, navodeći da je u napadu dronom "poginuo pingvin"

Ruski vojnik maskiran u pingvina. Platforma X

M. Až.

27.1.2026

Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem ruski vojnik pokušava izbjeći ukrajinski FPV dron koristeći antitermalni ogrtač nalik pingvinu, ali bezuspješno.

Videosnimak su podijelili pripadnici 120. samostalne brigade ukrajinske Teritorijalne odbrane, navodeći da je u napadu dronom "poginuo pingvin".

Prema ukrajinskim medijima, incident se dogodio u Harkovskoj regiji tokom izviđanja ruskih snaga.

Ruski vojni blogeri ističu da je vojnik na videosnimku nosio pokrivač dizajniran da prikrije termalni odraz od dronova.

Pokrivač, koji svojim izgledom podsjeća na tijelo pingvina, zapravo je antitermalni ogrtač kojim ruski vojnici pokušavaju sakriti svoje kretanje na frontu.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# FPV DRONOVI
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