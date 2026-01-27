Američka administracija u haosu: Mogući udari na iranske zvaničnike već ove sedmice

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost izvođenja preciznih udara na „visokovrijedne“ iranske zvaničnike i vojne komandante koje smatraju odgovornim za smrt demonstranata, izjavio je za bliskoistočni portal Middle East Middle East Eye jedan zaljevski zvaničnik upoznat s internim razgovorima. Prema tim navodima, udari bi mogli uslijediti već ove sedmice, iako se vremenski okvir još može promijeniti, rečeno je Middle East Eye-u u ponedjeljak. Unutar administracije Donalda Trampa (Donald Trump) razgovori su opisani kao „haotični“, pri čemu se vode rasprave o mogućim posljedicama, posebno u pogledu iranske odmazde. Vojni napad na Iran Administracija predsjednika Trampa gotovo mjesec razmatra vojni napad na Iran, pravdajući ga brutalnim gušenjem protesta, tokom kojeg su, prema tvrdnjama, hiljade demonstranata ubijene od strane državnih sigurnosnih snaga. Nakon što je pozvao demonstrante da „preuzmu“ državne institucije, Tramp se povukao te izjavio da je „ubijanje zaustavljeno“.

Do ove odluke o deeskalaciji došlo je nakon snažnog lobiranja zaljevskih država, prvenstveno Saudijske Arabije, Katara i Omana, protiv američkih udara. Iako su pojedini mediji Trampovu izjavu protumačili kao kraj američke intervencije, bivši američki zvaničnici i analitičari kazali su za Middle East Eye da se prije radi o privremenoj pauzi. Sličan obrazac Tramp je pokazivao i u slučaju Venecuele, gdje je naizmjenično eskalirao i smirivao situaciju, prije nego što je na kraju naredio napad na tu latinoameričku zemlju, što je rezultiralo otmicom i pritvaranjem predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) u Sjedinjenim Američkim Državama. Promjena režima Jedan bivši američki obavještajni zvaničnik izjavio je za Middle East Eye da, prema njegovom razumijevanju razgovora unutar administracije, Tramp nije odustao od zalaganja za „promjenu režima“ u Teheranu. Direktorica programa za Bliski istok u Stimson centru (Stimson Center), Randa Slim, ranije je za Middle East Eye izjavila da je Trampova deeskalacija „privremena“. Sjedinjene Američke Države se trenutno nalaze u snažnijoj vojnoj poziciji za eventualni napad na Iran nego što su bile početkom januara. Prema riječima bivšeg američkog zvaničnika, SAD rade na obnovi zaliha presretača projektila koje su bile iscrpljene tokom 12-dnevnog rata s Iranom u junu, te su „ukupne zalihe“ sada povećane. Istovremeno, SAD su ograničene jer paralelno isporučuju vojnu opremu Ukrajini. Dodatni ratni avioni, sistemi protuzračne odbrane i ratni brodovi upućeni su u regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Vojno gomilanje, čini se, dostiže svoj vrhunac. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (United States Central Command – CENTCOM) saopćila je u ponedjeljak da se nosač aviona Abraham Lincoln (USS Abraham Lincoln) nalazi na Bliskom istoku, nakon što je uplovio iz Južnokineskog mora.

- Imamo veliku silu koja ide prema Iranu. Ne bih volio da se išta dogodi, ali ih vrlo pažljivo pratimo - rekao je Tramp u četvrtak navečer, po povratku u Vašington (Washington) iz Davosa u Švicarskoj. Nosač aviona Abraham Lincoln opremljen je avionima F-35, borbenim avionima F/A-18, kao i letjelicama za elektronsko ratovanje EA-18G Growler, a u pratnji su i razarači s navođenim projektilima.

Otvoreni sistemi za praćenje letova izvijestili su i da su Sjedinjene Američke Države rasporedile eskadrilu aviona F-15 u zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu. Raspoređivanje ratnih aviona u Jordanu pruža SAD-u dodatne opcije, s obzirom na to da su zaljevske države uvele zabranu korištenja svog zračnog prostora i vojnih objekata za pokretanje udara na Iran, rekli su za Middle East Eye sadašnji i bivši američki i arapski zvaničnici. Ta zabrana na snazi je od aprila 2025. godine, kako je Middle East Eye prvi izvijestio. Novinska agencija Reuters citirala je visokog iranskog zvaničnika koji je upozorio da bi arapski saveznici Sjedinjenih Američkih Država bili napadnuti ukoliko bi američke baze na njihovoj teritoriji bile korištene za napade na Iran. Komentatori bliski vlastima u Teheranu dodatno su u javnosti pojačali ta upozorenja.