Starmer se našalio na Makronov račun stavljajući sunčane naočale: "Bonjour"

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) ismijao je francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) tokom komičnog nastupa u Londonu, kada je pred publikom stavio pilotske sunčane naočale. Starmer se pojavio na događaju The Political Party Live, održanom u teatru Duchess, gdje je pred publikom uživo učestvovao u intervjuu. U snimku koji je objavio na svom TikTok profilu, Kir prima sunčane naočale, odmah ih stavlja i potom izgovara „Bonjour“, aludirajući na francuskog predsjednika koji je prošle sedmice u Davosu nosio upečatljive sunčane naočale.

U objavi je označio Makrona i dodao opis „Talk to me, Goose“, što predstavlja referencu na film Top Gun, koji je popularizirao pilotski stil sunčanih naočala. Taj trenutak izazvao je smijeh publike u londonskom West Endu, a Kir je voditelju Metu Fordeu (Matt Forde) rekao da bi razmotrio nošenje takvih naočala na međunarodnim samitima. Potom se našalio da su mu ipak potrebne njegove uobičajene naočale, jer inače ne bi mogao vidjeti u Parlamentu. Makron je prošle sedmice izazvao iznenađenje kada je u Švicarsku stigao na susret sa svjetskim liderima noseći sunčane naočale.

Francuski mediji su izvijestili da je Makron naočalama prekrivao puknutu krvnu žilu na oku. Ovaj događaj dolazi u trenutku kada se Kir suočava s najozbiljnijom prijetnjom svom liderstvu tokom 18 mjeseci provedenih na funkciji premijera. U nedjelju je grupa od deset članova vladajućeg Nacionalnog izvršnog komiteta Laburističke stranke, među kojima je bio i premijer, glasala za uskraćivanje dozvole Endiju Burnhamu (Andy Burnham) da se kandidira na dopunskim izborima u Velikom Mančesteru (Manchesteru).

Burnham, koji obavlja funkciju gradonačelnika Manchestera, široko se smatra potencijalnim izazivačem Kira i osobom koja bi mogla smijeniti lidera Laburističke stranke prije narednih izbora. Špekulacije o mogućem izazovu Starmerovom liderstvu prisutne su već duže vrijeme, posebno u slučaju loših rezultata Laburističke stranke na lokalnim i devolviranim parlamentarnim izborima planiranim za maj.