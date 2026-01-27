Stravičan slučaj: Filip priznao da je 13 godina drogirao i silovao ženu, imao 5 saučesnika

Bivši konzervativni odbornik iz Velike Britanije izjasnio se krivim za niz seksualnih prestupa, uključujući višestruke tačke optužnice za silovanje, nad svojom suprugom tokom perioda od 13 godina.

Filip Jang (49) iz Svindona, koji je sada razveden od Džoan Jang, priznao je niz optužbi, koje uključuju i davanje supstance sa namjerom omamljivanja i voajerizam.

Jang je pak negirao osam tačaka optužnice, povezanih sa pravljenjem i posjedovanjem neprimjerenih slika djece i posjedovanjem ekstremnih slika.

Seksualni prestupi

Još četvorica drugih muškaraca, koji su optuženi za seksualne prestupe protiv Džoan, također su se pojavili na sudu i nisu priznali krivicu.

Peti muškarac koji je optužen za silovanje i seksualni napad pojavit će se pred sudom kasnije, prenosi BBC.

Filip Jang je bio odbornik konzervativne opštine Svindon za Kovingem i Najt između 2007. i 2010. godine. Uhapšen je 2024. godine, a par se razveo iste godine.

Trebalo mu je 27 minuta da se izjasni krivim za optužbe koje uključuju silovanje, seksualni napad, napad penetracijom i voajerizam. Prestupi su se dogodili između 2010. i 2023. godine.

Jang je također priznao da je objavio više od 500 intimnih fotografija i video snimaka svoje bivše supruge i snimio je kako obavlja intimne radnje radi sopstvenog seksualnog zadovoljstva bez njenog pristanka.

Bez priznanja krivice

Norman Maksoni (47) i Ričard Vilkins (61) nisu priznali krivicu za silovanje.

Din Hamilton (46) još uvijek se nije izjasnio po istoj optužnici, kao ni po dvije tačke optužnice za seksualni napad i jednoj tački optužnice za napad penetracijom.

Koner Sanderson Dojl (31) izjasnio se da nije kriv za seksualni napad penetracijom i seksualnim dodirivanjem.

Mohamed Hasan (37) izjasnio se da nije kriv za seksualno dodirivanje.

Detektiv nadzornik Džef Smit iz policije Viltšira odao je počast gospođi Jang za "nevjerovatnu hrabrost".

- Današnje saslušanje je značajna prekretnica, jer je Filip Jang priznao desetine ozbiljnih seksualnih prestupa protiv Džoan Jang - rekao je on.

Jang je zadržan u pritvoru, dok su ostala četvorica optuženih puštena uz uslovnu kauciju.

Zakazano suđenje

Suđenje im je zakazano za 5. oktobar.

Slučaj Filipa i još petorice muškaraca jezivo podsjeća na slučaj "đavola iz Avinjona" Dominika Pelikoa, koji je osuđen u Francuskoj na 20 godina zatvora zbog dugogodišnjeg tajnog drogiranja i podvođenja svoje bivše supruge Žizel.

Krivim je proglašeno još 50 muškaraca za silovanje Žizel, uz kazne u trajanju od tri do 15 godina zatvora.