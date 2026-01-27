Apokaliptični prizori iz Italije: More se povuklo, grad u opasnosti, naređena evakuacija stanovništva

Neumoljiva kiša, snažni vjetrovi i valovi visoki i do devet metara udarali su dva dana po Siciliji, Sardiniji i Kalabriji. Vlasti su procijenile da je šteta veća od milijardu eura, ali nema prijavljenih ljudskih žrtava.

Italija je proglasila vanredno stanje za južne regije pogođene snažnom olujom prošle sedmice, obećavši brzu financijsku pomoć za obnovu cesta i poduzeća pogođenih teškim vremenskim nepogodama.

Samo je Sicilija pretrpjela štetu od oko 740 miliona eura, ali je guverner otoka upozorio da bi konačni iznos mogao biti dvostruko veći.

Klizanje tla sada prijeti gradu Niscemi u centralnoj Siciliji, a oko hiljadu ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, saopćila je civilna zaštita.

Sardinija je također teško pogođena.

U Kalabriji je regionalna uprava izjavila da je oluja prouzročila "veliku štetu poljoprivrednim poduzećima, s ozbiljnim posljedicama za ruralnu ekonomiju".

Lokalno stanovništvo reklo je da su upozorenja civilne zaštite uvjerila ljude da ostanu kod kuće, što je spriječilo smrtne slučajeve ili teške ozljede.