Starca (80) pronašli u podrumu: Decenijama ga primoravali da živi u jezivim uslovima, ovo je razlog

Finska policija saopćila je da je u podrumu jedne kuće u Helsinkiju pronađen muškarac u osamdesetim godinama, za kojeg se sumnja da je decenijama živio u krajnje nehigijenskim i nehumanim uslovima.

Tokom pretresa objekta, policajci su zatekli starca u izrazito lošem zdravstvenom stanju. Kako navode iz policije, nije imao pristup toaletu, mogućnost održavanja lične higijene niti pripreme hrane, a prostorija u kojoj je boravio bila je bez prozora.

Dosadašnji nalazi istrage ukazuju na to da je muškarac u tu kuću uselio prije više desetljeća.

U okviru akcije uhapšene su tri osobe – dvojica muškaraca i jedna žena, svi u šezdesetim godinama, koji žive u Helsinkiju. Iako nisu u srodstvu sa žrtvom, policija navodi da su ga poznavali duži niz godina.

Istražitelji pokušavaju utvrditi da li su osumnjičeni iskoristili njegovu ranjivost i prisilili ga da živi u nehumanim uslovima, a kao mogući motiv spominje se finansijska korist.