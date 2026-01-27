Modi nakon potpisivanja historijskog trgovinskog sporazuma: Dogovor o kojem će govoriti cijeli svijet

Premijer Indije, Narendra Modi, oglasio se nakon potpisivanja, kako je naveo, historijskog trgovinskog sporazuma između Indije i Evropske unije, poručivši da je riječ o dogovoru o kojem će, prema njegovim riječima, govoriti cijeli svijet.

U obraćanju naciji Modi je istakao da će sporazum otvoriti nove prilike za 1,4 milijarde građana Indije, ali i za milione ljudi širom evropskih zemalja.

- Proizvodnja će dobiti ogroman poticaj od ovog trgovinskog sporazuma s EU, a sektor usluga će se također proširiti. Sporazum o slobodnoj trgovini će povećati povjerenje svakog investitora i poslovnog čovjeka da ulažu u Indiju - naveo je.

Naglasio je i da će ovaj dogovor dodatno upotpuniti sporazume koje je Indija već ranije zaključila s drugim partnerima.

- Ovim će se ojačati trgovina i globalni lanac snabdijevanja. Čestitam indijskoj omladini i svakom Indijcu. Također čestitam tekstilnom sektoru, sektoru dragulja i nakita, sektoru kožne obuće i ljudima u svim tim sektorima. Ovaj sporazum će biti koristan za sve - poručio je.