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IZMEĐU INDIJE I EU

Modi nakon potpisivanja historijskog trgovinskog sporazuma: Dogovor o kojem će govoriti cijeli svijet

Proizvodnja će dobiti ogroman poticaj od ovog trgovinskog sporazuma s EU, a sektor usluga će se također proširiti, naveo je

Kosta, Modi i Fon der Lajen. Screenshot / YouTube

A. O.

27.1.2026

Premijer Indije, Narendra Modi, oglasio se nakon potpisivanja, kako je naveo, historijskog trgovinskog sporazuma između Indije i Evropske unije, poručivši da je riječ o dogovoru o kojem će, prema njegovim riječima, govoriti cijeli svijet.

U obraćanju naciji Modi je istakao da će sporazum otvoriti nove prilike za 1,4 milijarde građana Indije, ali i za milione ljudi širom evropskih zemalja.

- Proizvodnja će dobiti ogroman poticaj od ovog trgovinskog sporazuma s EU, a sektor usluga će se također proširiti. Sporazum o slobodnoj trgovini će povećati povjerenje svakog investitora i poslovnog čovjeka da ulažu u Indiju - naveo je.

Naglasio je i da će ovaj dogovor dodatno upotpuniti sporazume koje je Indija već ranije zaključila s drugim partnerima.

- Ovim će se ojačati trgovina i globalni lanac snabdijevanja. Čestitam indijskoj omladini i svakom Indijcu. Također čestitam tekstilnom sektoru, sektoru dragulja i nakita, sektoru kožne obuće i ljudima u svim tim sektorima. Ovaj sporazum će biti koristan za sve - poručio je.

Ovaj, ali i niz drugih sporazuma, ukazuju na globalne napore da se smanji oslanjanje na trgovinu sa Sjedinjenim Američkim Državama, u trenutku kada pokušaj američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da preuzme Grenland, kao i carinske prijetnje upućene evropskim državama, stavljaju na ozbiljan test dugogodišnje saveze među zapadnim zemljama.

Podsjetimo, trgovinski sporazum između Indije i Sjedinjenih Američkih Država prošle godine nije realiziran nakon prekida komunikacije između dvije vlade.

# INDIJA
# NARENDRA MODI
# EU
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