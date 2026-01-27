U izraelskim napadima u Gazi ubijene tri osobe uprkos prekidu vatre

Tri osobe su ubijene, a tri ranjene u utorak u izraelskim napadima u gradu Gazi, što je najnovije kršenje sporazuma o prekidu vatre od 10. oktobra, rekli su medicinski izvori.

Izvori su rekli da je 17-godišnji dječak poginuo kada su izraelske snage pogodile područje u blizini raskrsnice Sanafour u istočnom dijelu grada Gaze.

Još dvije osobe su izgubile živote u raketnom napadu u naselju Tuffah u sjevernom dijelu grada.

Još tri osobe, uključujući dijete, povrijeđene su šrapnelima izraelskih raketa koje su pogodile područje Sanafour rano ujutro, dodao je izvor.

Izraelska vojska nastavila je zračne napade i artiljerijsko granatiranje širom Pojasa Gaze, uključujući naselje Tuffah, koje je posljednjih dana doživjelo primjetnu eskalaciju.

Od stupanja na snagu primirja, u kontinuiranim izraelskim prekršajima ubijeno je najmanje 486 Palestinaca i ranjen 1.341.

Primirje je okončalo rat koji je Izrael započeo 8. oktobra 2023. godine, a koji je trajao dvije godine i u kojem je ubijeno više od 71.000 Palestinaca, a ranjeno 171.000. Ofanziva je također uzrokovala široko rasprostranjeno uništenje oko 90 posto civilne infrastrukture, a troškovi obnove, prema procjenama Ujedinjenih nacija, iznose otprilike 70 milijardi dolara.