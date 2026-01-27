Haos u Keniji, opozicioni lider tvrdi da je preživio pokušaj atentata u crkvi: "Predsjednik me pokušao ubiti"

Političke tenzije u Keniji dosegle su tačku usijanja nakon incidenta koji se dogodio tokom nedjeljne mise u okrugu Njeri. Rigati Gačagva (Rigathi Gachagua), bivši potpredsjednik države i sadašnji lider opozicije, optužio je vlasti da su pokušale izvršiti atentat na njega.

Incident se dogodio oko 11 sati po lokalnom vremenu u anglikanskoj crkvi Sent Piters u Otaji. Prema Gačagvinim tvrdnjama, naoružani policajci s jurišnim puškama AK-47 upali su u crkvu, bacili suzavac i zapucali u pravcu vjernika koji su se nalazili unutra.

- Poslali su odred ubica. Bili smo zarobljeni unutra dok su koristili bojevu municiju i suzavac - napisao je Gačagva na društvenoj mreži X, pozivajući građane Kenije da se mole za njihovu sigurnost.

Policija je potvrdila da je u crkvu ubačen kanister suzavca, što je izazvalo paniku i oštetilo nekoliko vozila, ali je saopćeno da nije bilo žrtava. Ipak, Gačagva tvrdi da mu je automobil zapaljen, dok su vjernici okupljeni ispred crkve, kako navodi, brutalno pretučeni.

Uzajamne optužbe

Dok Gačagva otvoreno optužuje predsjednika Vilijama Ruta (William Ruto) da stoji iza napada i tvrdi da je poslao "eskadrone smrti", zvanični Najrobi odbacuje ove navode i opisuje ih kao političku manipulaciju.