Haos u Keniji, opozicioni lider tvrdi da je preživio pokušaj atentata u crkvi: "Predsjednik me pokušao ubiti"

Političke tenzije u Keniji dosegle su tačku usijanja nakon incidenta koji se dogodio tokom nedjeljne mise u okrugu Njeri. Rigati Gačagva (Rigathi Gachagua), bivši potpredsjednik države i sadašnji lider opozicije, optužio je vlasti da su pokušale izvršiti atentat na njega.
Incident se dogodio oko 11 sati po lokalnom vremenu u anglikanskoj crkvi Sent Piters u Otaji. Prema Gačagvinim tvrdnjama, naoružani policajci s jurišnim puškama AK-47 upali su u crkvu, bacili suzavac i zapucali u pravcu vjernika koji su se nalazili unutra.
- Poslali su odred ubica. Bili smo zarobljeni unutra dok su koristili bojevu municiju i suzavac - napisao je Gačagva na društvenoj mreži X, pozivajući građane Kenije da se mole za njihovu sigurnost.
Policija je potvrdila da je u crkvu ubačen kanister suzavca, što je izazvalo paniku i oštetilo nekoliko vozila, ali je saopćeno da nije bilo žrtava. Ipak, Gačagva tvrdi da mu je automobil zapaljen, dok su vjernici okupljeni ispred crkve, kako navodi, brutalno pretučeni.
Uzajamne optužbe
Dok Gačagva otvoreno optužuje predsjednika Vilijama Ruta (William Ruto) da stoji iza napada i tvrdi da je poslao "eskadrone smrti", zvanični Najrobi odbacuje ove navode i opisuje ih kao političku manipulaciju.
Glasnogovornik Vlade Isak Mvaura (Isaac Mwaura) izjavio je za BBC da je cijeli incident insceniran s ciljem izazivanja sažaljenja javnosti i političkog profita.
Ministar unutrašnjih poslova Kipčumba Murkomen (Kipchumba Murkomen) osudio je svaki oblik nasilja u bogomoljama te poručio da će biti provedena istraga "bez straha i favoriziranja".
Zanimljivo je da Gačagva odbija podnijeti zvaničnu prijavu, uz obrazloženje da "ne možete prijaviti policiju policiji".
Kulminacija razlaza
Ovaj sukob predstavlja kulminaciju razlaza između dvojice nekadašnjih saveznika koji su zajedno pobijedili na izborima 2022. godine. Gačagva je smijenjen 2024. godine nakon opoziva, zbog optužbi da je poticao etničke podjele, što mu je, barem formalno, zabranilo obavljanje javnih funkcija.
Uprkos tome, Gačagva se ne povlači. Ignorišući odluku Senata, najavio je kandidaturu za predsjednika naredne godine, oslanjajući se na podršku regije Maunt Kenija, ključnog biračkog bloka koji je Rutu ranije donio izbornu pobjedu.
Incident se dogodio u trenutku duboke ekonomske krize i masovnih građanskih protesta. Tokom juna 2025. godine demonstranti su čak simbolično uručili ostavku predsjedniku Rutu, zahtijevajući njegov odlazak s vlasti. Dok istraga o dešavanjima u crkvi Sent Piters traje, kenijska javnost ostaje duboko podijeljena između straha od povratka političkog nasilja i cinizma prema obračunima političke elite.