Kir Starmer nastavio sa šalama na račun Makronovih sunčanih naočala, odgovor francuskog predsjednika postao viralan

Starmer se našalio na Makronov račun kada se pojavio s pilotskim sunčanim naočalama tokom humorističke večeri u Londonu. Britanski premijer gostovao je u podcastu "The Political Party Live" u kazalištu Duchess i pred publikom uživo odgovarao na pitanja. Tada je nastao kratak video koji je objavljen na njegovom TikToku jučer navečer.

Britanski premijer Kir Starmer našalio se jučer navečer na račun sunčanih naočala koje je posljednjih dana nosio francuski predsjednik Emanuel Makron, a Makron mu je danas odgovorio riječima: "Sigurno", što je izjava s njegovog govora na forumu u Davosu koja je, poput naočala, postala viralna.

"Bonjour!" rekao je vođa britanskih laburista, stavljajući pritom pilotske sunčane naočale. Video prati natpis: "Razgovaraj sa mnom, Goose", što je legendarna rečenica iz filma "Top Gun" s holivudskom zvijezdom Tomom Kruzom, upućena francuskom predsjedniku.

U filmu je Goose kopilot i najbolji prijatelj Mavericka, kojega glumi Tom Kruz. Dok pilotira borbenim avionom, Maverick često izgovara rečenicu: "Razgovaraj sa mnom, Goose". Danas je Starmer nastavio u istom tonu.

U svom komentaru objavio je sliku koja podsjeća na poster filma "Top Gun". Umjesto Cruisea na njoj su dvojica čelnika – Starmer i Macron, obojica u vojnim uniformama i s pilotskim sunčanim naočalama. Iznad njih su prikazana dva borbena zrakoplova te francuska i britanska zastava.

Sunčane naočale koje je Macron nosio zbog lakšeg zdravstvenog problema s očima, posebno tokom poslovnog boravka u Davosu 20. januara, od tada su postale viralne i potaknule brojne memove na društvenim mrežama.