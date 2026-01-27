OBRAČUN S DEMONSTRANTIMA

Procurile nove snimke iz Irana: Mrtva tijela, snajperisti i uništavanje dokaza

27.1.2026

Verificirane videosnimke koje su posljednjih dana procurile iz Irana prikazuju tijela naslagana u bolnicama, snajperiste raspoređene na krovovima zgrada te sustavno uništavanje nadzornih kamera, što dodatno potvrđuje izvještaje o brutalnom obračunu iranskih vlasti s masovnim protestima koji su izbili krajem decembra.

Iako su iranske vlasti gotovo potpuno prekinule pristup internetu, BBC je uspio analizirati i potvrditi autentičnost niza snimki i svjedočanstava koja pružaju do sada najjasniju sliku razmjera nasilja.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), do sada je potvrđena smrt gotovo 6.000 osoba, uključujući više od 5.600 učesnika protesta, dok se dodatnih 17.000 prijavljenih smrti još istražuje. Norveška organizacija Iran Human Rights upozorava da bi konačni broj poginulih mogao premašiti 25.000, a pojedini ljekari i nezavisni analitičari procjenjuju da bi stvarni broj mogao biti i veći od 30.000.

Iranske vlasti, s druge strane, priznaju nešto više od 3.100 poginulih, tvrdeći da se većinom radi o pripadnicima sigurnosnih snaga ili slučajnim prolaznicima koje su napali, kako navode, "izgrednici".

Krvava noć

Najnovije snimke, za koje se vjeruje da su nastale 8. i 9. januara, prikazuju događaje tokom, kako se smatra, najsmrtonosnijih noći protesta, nakon poziva na masovne demonstracije koji je uputio Reza Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha.

BBC Verify potvrdio je autentičnost više videozapisa iz bolnice Tehranpars u istočnom dijelu Teherana, na kojima se vidi najmanje 31 tijelo složeno u mrtvačnici, dok druga snimka prikazuje sedam vreća s tijelima ispred ulaza u bolnicu. Lokacija je potvrđena usporedbom interijera s ranije objavljenim fotografijama i snimkama iste ustanove.

Na drugim snimkama vidi se kako učesnici protesta na autocesti u zapadnom Teheranu bježe nakon što se začuju rafali iz vatrenog oružja, dok se u pozadini čuju vrisci. U više gradova zabilježeni su i pokušaji sabotiranja državnog nadzornog sistema – protestanti su snimljeni kako razbijaju CCTV kamere, uz glasno odobravanje okupljenih.

"Masovno su ubijali ljude"

Snimke iz Kermana prikazuju naoružane muškarce u vojnim uniformama kako s povišenih položaja pucaju niz cestu, dok se u Mashhadu vide snajperisti na krovovima zgrada, s oružjem spremnim za upotrebu usred bijela dana.

Paralelno s videosnimkama, Guardian je prikupio potresna svjedočanstva ljekara, osoblja mrtvačnica i groblja, koja upućuju na sistematske pokušaje vlasti da prikriju stvarni broj žrtava.

Jedan ljekar iz srednje velikog iranskog grada, koji je iz sigurnosnih razloga ostao anoniman, opisao je kako su on i supruga tokom internetske blokade tajno liječili ranjene učesnike protesta izvan službenog bolničkog sistema, jer su se mnogi bojali hapšenja ako potraže pomoć u državnim bolnicama.

Hiljade poginulih

- Isprva su dolazili s lakšim povredama, ali narednog dana sve se promijenilo - rekao je.

- Počeli su pristizati s prostrijelnim ranama iz neposredne blizine, ubodima u prsa, oči i genitalije. Mnogi nisu preživjeli.

Ljekar je, zajedno s mrežom od više od 80 zdravstvenih djelatnika iz 12 iranskih pokrajina, pokušao prikupiti podatke o broju žrtava. Njihova procjena, temeljena na usporedbi s uobičajenim bolničkim statistikama, sugerira da službene brojke predstavljaju tek mali dio stvarnog broja poginulih.

- Svi javno objavljeni podaci ozbiljno podcjenjuju razmjere stradanja. Vjerujemo da je registrirano manje od 10 posto stvarnih smrtnih slučajeva - navode.

"Sistemsko ubijanje"

Svjedočanstva iz mrtvačnica i s groblja govore o kaosu i prikrivanju tragova: tijela su, prema navodima, prevožena kamionima za meso i sladoled, gomilala se izvan forenzičkih centara, a zatim nestajala bez službene evidencije.

U jednoj mrtvačnici u Teheranu, osoblje navodi da je bilo prisiljeno odbiti kamione pune tijela zbog nedostatka prostora, nakon čega su leševi odvezeni na nepoznate lokacije. Slični izvještaji dolaze i s velikog groblja Behesht-e Sakineh u Karaju, gdje svjedoci govore o stotinama tijela koja su dovožena radi brzih, masovnih ukopa.

- Rečeno nam je da ih pokopamo u masovne grobnice - izjavio je jedan zaposlenik groblja.

- Mnogi su to odbili, bojeći se da će ih porodice nestalih jednog dana smatrati odgovornima.

Ljekari također upozoravaju na slučajeve koji nalikuju izvansudskim egzekucijama – tijela s prostrijelnim ranama u glavu, još uvijek spojena na medicinske katetere i cijevi, što upućuje da su neki pacijenti ubijeni dok su bili pod ljekarskom skrbi.

- To nije kaotično nasilje. To je sistematsko ubijanje i sistematsko brisanje sjećanja - zaključuje jedan od ljekara. 

