Procurile nove snimke iz Irana: Mrtva tijela, snajperisti i uništavanje dokaza

Verificirane videosnimke koje su posljednjih dana procurile iz Irana prikazuju tijela naslagana u bolnicama, snajperiste raspoređene na krovovima zgrada te sustavno uništavanje nadzornih kamera, što dodatno potvrđuje izvještaje o brutalnom obračunu iranskih vlasti s masovnim protestima koji su izbili krajem decembra.

Iako su iranske vlasti gotovo potpuno prekinule pristup internetu, BBC je uspio analizirati i potvrditi autentičnost niza snimki i svjedočanstava koja pružaju do sada najjasniju sliku razmjera nasilja.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), do sada je potvrđena smrt gotovo 6.000 osoba, uključujući više od 5.600 učesnika protesta, dok se dodatnih 17.000 prijavljenih smrti još istražuje. Norveška organizacija Iran Human Rights upozorava da bi konačni broj poginulih mogao premašiti 25.000, a pojedini ljekari i nezavisni analitičari procjenjuju da bi stvarni broj mogao biti i veći od 30.000.

Iranske vlasti, s druge strane, priznaju nešto više od 3.100 poginulih, tvrdeći da se većinom radi o pripadnicima sigurnosnih snaga ili slučajnim prolaznicima koje su napali, kako navode, "izgrednici".

Krvava noć

Najnovije snimke, za koje se vjeruje da su nastale 8. i 9. januara, prikazuju događaje tokom, kako se smatra, najsmrtonosnijih noći protesta, nakon poziva na masovne demonstracije koji je uputio Reza Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha.

BBC Verify potvrdio je autentičnost više videozapisa iz bolnice Tehranpars u istočnom dijelu Teherana, na kojima se vidi najmanje 31 tijelo složeno u mrtvačnici, dok druga snimka prikazuje sedam vreća s tijelima ispred ulaza u bolnicu. Lokacija je potvrđena usporedbom interijera s ranije objavljenim fotografijama i snimkama iste ustanove.

Na drugim snimkama vidi se kako učesnici protesta na autocesti u zapadnom Teheranu bježe nakon što se začuju rafali iz vatrenog oružja, dok se u pozadini čuju vrisci. U više gradova zabilježeni su i pokušaji sabotiranja državnog nadzornog sistema – protestanti su snimljeni kako razbijaju CCTV kamere, uz glasno odobravanje okupljenih.

"Masovno su ubijali ljude"

Snimke iz Kermana prikazuju naoružane muškarce u vojnim uniformama kako s povišenih položaja pucaju niz cestu, dok se u Mashhadu vide snajperisti na krovovima zgrada, s oružjem spremnim za upotrebu usred bijela dana.