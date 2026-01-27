Tramp postavio uvjet Ukrajini: Bezbjednosne garancije dogovorene, ali padaju u vodu ako Kijev odbije ovo

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa naznačila je Ukrajini da američke sigurnosne garancije zavise od pristanka Kijeva na mirovni sporazum, koji najvjerovatnije uključuje ustupanje regiona Donbas Rusiji, prenosi danas Financial Times (FT), pozivajući se na osam izvora upoznatih sa razgovorima.

Vašington je također sugerisao da bi mogao ponuditi Ukrajini dodatno oružje kako bi ojačala svoju vojsku u mirnodopsko vrijeme, ukoliko Kijev pristane da povuče svoje snage iz dijelova istočnog regiona koje kontroliše, prenosi Reuters.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da Sjedinjene Američke Države ne pokušavaju nametnuti bilo kakve teritorijalne ustupke Ukrajini.

SAD su navele da sigurnosne garancije zavise od toga da obje strane pristanu na mirovni sporazum, ali da sadržaj tog sporazuma ovisi o Rusiji i Ukrajini, dodao je izvor.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je prije dva dana da je američki dokument o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu "100 odsto spreman" i da Kijev sada čeka vrijeme i mjesto za njegovo potpisivanje.

Kijev želi da se sigurnosne garancije potvrde prije nego što Ukrajina ustupi bilo koju teritoriju Rusiji, a prema neimenovanim izvorima Financial Timesa, SAD vjeruju da Ukrajina mora odustati od Donbasa da bi se rat okončao i da ne vrše pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina da odustane od tog zahtjeva.

- Ovo je potpuno netačno, jedina uloga SAD u mirovnom procesu je da okupi obje strane kako bi se postigao dogovor - rekla je zamjenica portparola Bijele kuće Ana Keli za FT.

Kremlj je jučer saopštio da pitanje teritorije ostaje fundamentalno za bilo kakav dogovor o okončanju borbi u Ukrajini.