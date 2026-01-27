Tramp je uzdrmao svjetski poredak: Evo šta bi moglo uslijediti

Grenland je, barem zasad, siguran. Ipak, epizoda u kojoj je američki predsjednik Donald Tramp javno prijetio zauzimanjem tog teritorija ostavila je dalekosežnije posljedice po globalni poredak nego što se u prvi mah činilo.

Iako je prijetnja kasnije povučena, ona je ozbiljno uzdrmala povjerenje američkih saveznika i otvorila pitanje održivosti međunarodnog sistema koji je decenijama počivao na američkom vodstvu. Nakon slučaja Grenlanda, sve veći broj država Sjedinjene Američke Države više ne vidi kao garanta stabilnosti, već kao nepredvidivog aktera čije se odluke ne mogu uzimati zdravo za gotovo.

U tom kontekstu, kanadski premijer Mark Karni na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu govorio je o "pukotini" u poretku zasnovanom na pravilima te pozvao takozvane "srednje sile" da se udruže i počnu oblikovati novi globalni okvir.

Njegove poruke odjeknule su među saveznicima koji se sve češće pitaju kako zaštititi vlastite interese u svijetu u kojem Vašington dovodi u pitanje transatlantski savez i budućnost NATO-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dodatno je zaoštrio retoriku, poručivši da Evropa mora prestati biti "izgubljena" i početi graditi vlastite vojne kapacitete, neovisno o SAD-u.

Kako piše Politico, ključno pitanje glasi šta države koje ne spadaju u krug velikih sila, poput SAD-a, Kine ili Rusije, ali imaju dovoljno političke i ekonomske težine, zapravo mogu i trebaju učiniti u novim okolnostima. U tu kategoriju spadaju Evropska unija, Britanija, Kanada, Australija, Turska, brojne zemlje Južne Amerike i Afrike.

Put srednjih sila

Prema Alioni Hlivko, bivšoj ukrajinskoj političarki i osnivačici St. James’s Foreign Policy Group, Evropa se mora suočiti s realnošću. Umjesto stalnog zgražanja nad američkom nepredvidljivošću, evropske države trebale bi razviti koherentnu i dugoročnu strategiju strateške autonomije – vojne, energetske i ekonomske.

Istovremeno upozorava da erozija zapadnog savezništva nije isključivo posljedica Trampove politike. Evropska odbrambena potrošnja decenijama je opadala, dok su se države oslanjale na američki sigurnosni kišobran, zanemarujući ponavljane pozive iz Vašingtona na pravedniju raspodjelu tereta.

S druge strane, Džastin Logan iz Instituta Cato smatra da se ne treba zanositi idejom homogenog bloka srednjih sila. Njihovi interesi, sigurnosni izazovi i ekonomske potrebe često se duboko razlikuju. Prema njegovom mišljenju, međunarodna politika i dalje ostaje prostor u kojem veliki akteri postavljaju granice, dok se srednje sile mogu kretati unutar tih okvira, birajući između svrstavanja, balansiranja ili ograničene autonomije.

Amerika kao predatorski hegemon

Bivši američki diplomat Danijel Frid dijeli zabrinutost zbog smjera Trampove vanjske politike, ali upozorava da odgovor srednjih sila ne smije značiti napuštanje temeljnih demokratskih principa. Okretanje Kini ili drugim autokratskim režimima zbog kratkoročnih interesa, ističe, značilo bi prihvatanje transakcijske logike trumpizma, a ne izgradnju održive alternative. Kao primjer navodi Grenland, gdje se kombinacija diplomatskog otpora i održavanja komunikacijskih kanala sa SAD-om pokazala efikasnom.

Za Stjuarta Patrika iz Carnegie Endowment for International Peace situacija je još radikalnija. Po njegovom mišljenju, stari svjetski poredak je mrtav, a Trampova administracija istovremeno je i njegov simbol i njegov katalizator.

On smatra da su Sjedinjene Američke Države u očima mnogih saveznika postale predatorski hegemon, zbog čega srednje sile moraju pronaći nove oblike saradnje. Ne mogu se same suprotstaviti SAD-u, ali mogu zajednički braniti međunarodno pravo i suverenitet kroz fleksibilne koalicije, unutar i izvan sistema Ujedinjenih naroda.

Smanjenje ranjivosti

Roland Pari sa Univerziteta u Otavi nudi konkretniji okvir djelovanja. Prema njegovom mišljenju, ključni zadatak srednjih sila jeste smanjenje ranjivosti na pritiske velikih aktera, bilo da dolaze iz Vašingtona ili Pekinga.

Njegova strategija zasniva se na tri stuba: diversifikaciji trgovine i lanaca snabdijevanja, trajnom ulaganju u vlastite vojne i obavještajne kapacitete te razvoju mehanizama koordinacije i zajedničkog djelovanja. U svijetu u kojem se ekonomska i vojna moć sve otvorenije koriste kao sredstva pritiska, takav pristup više nije opcija, već nužnost.

Pojedini analitičari, poput mađarskog sigurnosnog stručnjaka Atile Demkoa, upozoravaju da se rasprava previše personalizira oko Donalda Trampa. Pravi izazov, tvrdi on, leži u strukturnim promjenama globalne ravnoteže moći, prije svega u usponu Kine i kraju zapadne dominacije. Zapad bi, smatra Demko, trebao manje dramatizirati unutrašnje podjele, a više se fokusirati na jačanje kohezije i odbrambenih kapaciteta.

Primjer Indije i teški izbori

Indija se često navodi kao mogući model ponašanja srednje sile u novim okolnostima. Nju Delhi nastoji održavati dijalog sa SAD-om, dok istovremeno širi mrežu partnerstava s Evropom, Kanadom, državama Indo-Pacifika i Globalnog juga te pokušava stabilizirati odnose s Kinom. Cilj takvog pristupa nije konfrontacija, već smanjenje rizika i očuvanje strateške autonomije.

Zaključno, većina sagovornika slaže se da srednje sile nemaju luksuz izolacije niti jednostavnih izbora. One istovremeno moraju jačati vlastite kapacitete, graditi međusobnu saradnju i izbjegavati otvoreni raskid sa Sjedinjenim Američkim Državama. Lekcija Grenlanda ostaje jasna i uznemirujuća: čak ni najbliži saveznici više ne mogu biti sigurni da su izvan dometa političkog pritiska.

U svijetu koji ulazi u fazu nestabilne multipolarnosti, utjecaj i sigurnost srednjih sila zavisit će od njihove sposobnosti da djeluju kolektivno, strateški i dugoročno – bez iluzija o povratku starog poretka, ali i bez naglih poteza koji bi mogli proizvesti nepovratne posljedice.