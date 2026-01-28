Video / Incident na tribini: Muškarac napao zastupnicu i poprskao je nepoznatom supstancom

Do incidenta je došlo u periodu pojačanih napetosti u ovom gradu, koje su se dodatno rasplamsale nakon smrtonosnih policijskih pucnjava povezanih s protestima protiv federalne imigracione politike.

Tokom tribine održane u utorak u Mineapolisu (Minneapolisu), jedan muškarac je nepoznatom supstancom poprskao demokratsku zastupnicu u Zastupničkom domu SAD-a Ilhanu Omar, nakon čega su pripadnici osiguranja brzo reagovali, oborili ga na pod i savladali.

Tokom tih protesta ranije ovog mjeseca ubijena je medicinska sestra s intenzivne njege i majka troje djece.

Publika dala aplauz

Dok je osumnjičeni ležao pritisnut na pod, s rukama vezanim iza leđa, publika je reagovala aplauzom.

Na videosnimku s događaja čuje se glas iz mase koji govori: "O moj Bože, poprskao ju je nečim. Smrdi strašno."

Samo nekoliko trenutaka prije napada, Omar je pozvala na ukidanje američke Službe za imigraciju i carine (ICE) te zatražila ostavku ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem (Kristi Noem) ili njeno opozivanje. Pritisak na Noem sve je izraženiji i na Kapitol Hilu, naročito nakon nedavnih pucnjava u Mineapolisu, u kojima su tokom protesta protiv deportacija smrtno stradale dvije osobe. Tek manji broj republikanaca javno je stao u njenu odbranu.

- ICE se ne može reformisati - rekla je Omar svega nekoliko sekundi prije nego što je muškarac izvršio napad.

Policija Mineapolisa saopćila je da su policijski službenici vidjeli muškarca kako pomoću šprice raspršuje nepoznatu tečnost prema Omar. Portparol policije Trevor Folke (Trevor Folke) izjavio je da je osumnjičeni odmah uhapšen i sproveden u okružni pritvor zbog sumnje na napad trećeg stepena. Na lice mjesta izašli su i forenzički istražitelji.

Napadač je identifikovan kao Entoni Kazmierczak (Anthony Kazmierczak), star 55 godina. Za sada nema informacija o tome da li ima advokata, dok Okružna kancelarija javnih branilaca nije bila dostupna za komentar.

Nastavila tribinu

Uprkos napadu, Omar je nastavila tribinu još oko 25 minuta, naglasivši da je ovaj incident neće uplašiti niti spriječiti u obavljanju njenog posla.

Novinar agencije Associated Press (Associated Press), koji je prisustvovao skupu, naveo je da se nakon incidenta u prostoriji osjećao snažan miris nalik sirćetu. Fotografije predmeta koji je napadaču ispao iz ruku pokazuju da se u njemu nalazila svijetlosmeđa tečnost, ali nadležni organi još nisu saopćili o kakvoj se supstanci radi.

Članica Gradskog vijeća Mineapolisa LaTrisha Vetaw (LaTrisha Vetaw) izjavila je da je dio tečnosti dospio i na nju, kao i na senatora savezne države Bobbyja Joea Championa (Bobby Joe Champion), opisujući cijeli događaj kao duboko uznemirujući.

Nijedan od približno 100 prisutnih građana nije pokazivao vidljive fizičke reakcije na supstancu.

Prilikom odlaska sa skupa, Omar je kazala da se osjeća pomalo uzdrmano, ali da nije povrijeđena te da će se, iz predostrožnosti, podvrgnuti ljekarskom pregledu.

Kasnije je na platformi X poručila: "Dobro sam. Preživjela sam mnogo toga i ovakav mali agitator me neće zastrašiti da radim svoj posao. Ne dozvoljavam da nasilnici pobijede."

Bijela kuća se nije odmah oglasila povodom zahtjeva za komentar.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) često je javno kritikovao Ilhanu Omar, a posljednjih mjeseci dodatno je pojačao verbalne napade na nju, naročito dok je fokus usmjeravao na Mineapolis. Tokom sjednice kabineta u decembru nazvao ju je "smećem".

Samo nekoliko sati prije samog napada, Tramp je u obraćanju okupljenima u Ajovi ponovo napao Omar, poručivši da će njegova administracija u Sjedinjene Američke Države puštati isključivo one imigrante koji, kako je rekao, "mogu pokazati da vole našu zemlju".