Tramp povukao crvenu liniju: Bez američke pomoći ako al-Maliki preuzme vladu

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je oštro upozorenje Bagdadu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države u potpunosti obustaviti podršku Iraku ukoliko Nuri al-Maliki (Nouri al-Maliki) ponovo bude izabran za premijera.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je Koordinacijski okvir, najveći šiitski politički blok u iračkom parlamentu, nominovao al-Malikija za mandatara nove vlade. Al-Maliki je bio na čelu iračke vlade od 2006. do 2014. godine, a poznat je po bliskim vezama s Iranom, što Washington smatra direktnom prijetnjom svojim interesima u regionu.

Tramp se oglasio putem svoje platforme Truth Social, ocijenivši da bi povratak al-Malikija na vlast bio "veoma loš potez" za Irak.

- Posljednji put kada je Maliki bio na vlasti, zemlja je potonula u siromaštvo i totalni haos. To se ne smije ponoviti - napisao je Tramp.

- Zbog njegove sulude politike i ideologije, ako bude izabran, SAD više neće pomagati Iraku."