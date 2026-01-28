Bin Salman i Pezeškijan poslali jasnu poruku Vašingtonu: Saudijci stali uz Iran

U trenutku rastućih napetosti na Bliskom istoku i pojačanog raspoređivanja američkih vojnih snaga, iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) obavio je značajan telefonski razgovor sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom (Mohammed bin Salman – MBS).
Ključna poruka ovog razgovora bila je nedvosmislena – Rijad se protivi svakoj vojnoj eskalaciji protiv Irana i neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora niti teritorije za napade na Teheran.
Razgovor dvojice lidera uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio oštre prijetnje Iranu povodom unutrašnjih nemira u toj zemlji, te u regiju poslao nosač aviona USS Abraham Lincoln. Tokom telefonskog poziva, Pezeškijan je osudio američke pritiske, ocijenivši ih pokušajem destabilizacije cijelog regiona.
- Američke prijetnje usmjerene su na narušavanje sigurnosti regije i neće donijeti ništa osim nestabilnosti - poručeno je iz kabineta iranskog predsjednika.
Saudijska novinska agencija SPA navela je da je prijestolonasljednik Muhamed bin Salman naglasio poštovanje suvereniteta Irana, što se tumači kao značajan diplomatski zaokret u odnosima dvije vodeće regionalne sile.
Saudijska Arabija, prema riječima prijestolonasljednika, neće dozvoliti da se njena teritorija koristi za bilo kakve vojne akcije protiv Irana, bez obzira na to ko stoji iza takvih napada.
MBS je istakao važnost solidarnosti među islamskim državama te naglasio da Rijad ostaje opredijeljen za rješavanje sporova isključivo putem dijaloga, s ciljem očuvanja regionalne stabilnosti.
Predsjednik Pezeškijan zahvalio je Saudijskoj Arabiji na čvrstom stavu kada je riječ o poštovanju teritorijalnog integriteta Irana, pohvalivši ulogu prijestolonasljednika u očuvanju mira u regionu.
Podsjeća se da je situacija dodatno eskalirala nakon što je Tramp prošle sedmice prema Iranu poslao, kako je sam rekao, „armadu“, iako je istovremeno izrazio nadu da vojna sila neće biti upotrijebljena.
Ovakav diplomatski odgovor Teherana i Rijada šalje snažnu poruku Vašingtonu (Washingtonu) o novom nivou saradnje između nekadašnjih regionalnih rivala.