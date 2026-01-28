Bin Salman i Pezeškijan poslali jasnu poruku Vašingtonu: Saudijci stali uz Iran

U trenutku rastućih napetosti na Bliskom istoku i pojačanog raspoređivanja američkih vojnih snaga, iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) obavio je značajan telefonski razgovor sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom (Mohammed bin Salman – MBS).

Ključna poruka ovog razgovora bila je nedvosmislena – Rijad se protivi svakoj vojnoj eskalaciji protiv Irana i neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora niti teritorije za napade na Teheran.

Razgovor dvojice lidera uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio oštre prijetnje Iranu povodom unutrašnjih nemira u toj zemlji, te u regiju poslao nosač aviona USS Abraham Lincoln. Tokom telefonskog poziva, Pezeškijan je osudio američke pritiske, ocijenivši ih pokušajem destabilizacije cijelog regiona.

- Američke prijetnje usmjerene su na narušavanje sigurnosti regije i neće donijeti ništa osim nestabilnosti - poručeno je iz kabineta iranskog predsjednika.