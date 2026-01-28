NEGIRALA SVE OPTUŽBE

Južnokorejski sud osudio bivšu prvu damu Kim Keon Hee na zatvorsku kaznu zbog primanja mita

Tužioci su tražili 15 godina zatvora i novčane kazne od 2,9 milijardi vona

28.1.2026

Južnokorejski sud je u srijedu osudio bivšu prvu damu Kim Keon Hee na godinu i osam mjeseci zatvora nakon što ju je proglasio krivom za primanje mita od zvaničnika Crkve ujedinjenja u zamjenu za političke usluge.

Sud je oslobodio Kim, koja je supruga bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola, koji je prošle godine smijenjen s dužnosti, optužbi za manipulaciju cijenama dionica i kršenje zakona o političkim fondovima.

Presuda, na koju se mogu žaliti bivša prva dama ili tužioci, dolazi usred niza suđenja nakon istraga o kratkotrajnom uvođenju vanrednog stanja od strane Yoona 2024. godine i povezanih skandala u koje je umiješan nekada moćni par.

Tužioci su tražili 15 godina zatvora i novčane kazne od 2,9 milijardi vona (dva miliona dolara) zbog optužbi koje uključuju prihvatanje luksuznih Chanel torbi i dijamantske ogrlice od Južnokorejske Crkve ujedinjenja u zamjenu za političke usluge.

Sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza da se zaključi da je Kim kriva za manipulisanje cijenama dionica i kršenje zakona o političkom finansiranju, primajući ankete javnog mnijenja od moćnog posrednika u zamjenu za utjecaj na izbor kandidata na anketama.

Kim je negirala sve optužbe. Njen advokat je rekao da će tim preispitati presudu i odlučiti hoće li se žaliti na osudu za mito.

Kim je ušla u sudnicu Centralnog okružnog suda u Seulu odjevena u tamno odijelo i s maskom na licu, te je mirno sjedila dok je glavni sudija od tri člana vijeća izricao presudu.

Crkva ujedinjenja saopštila je da su joj pokloni uručeni bez ikakvih očekivanja. Njen vođa Han Hak-ja, kojem se također sudi, negirao je da im je naložila da podmite Kim.

Yoon, koji je svrgnut s vlasti prošlog aprila, također se suočava s osam suđenja po raznim optužbama, uključujući pobunu, nakon neuspjelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja u decembru 2024. godine.

Žalio se na petogodišnju zatvorsku kaznu koja mu je izrečena ovog mjeseca zbog ometanja pokušaja hapšenja nakon dekreta o vanrednom stanju.

