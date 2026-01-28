Južnokorejski sud osudio bivšu prvu damu Kim Keon Hee na zatvorsku kaznu zbog primanja mita

Južnokorejski sud je u srijedu osudio bivšu prvu damu Kim Keon Hee na godinu i osam mjeseci zatvora nakon što ju je proglasio krivom za primanje mita od zvaničnika Crkve ujedinjenja u zamjenu za političke usluge.

Sud je oslobodio Kim, koja je supruga bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola, koji je prošle godine smijenjen s dužnosti, optužbi za manipulaciju cijenama dionica i kršenje zakona o političkim fondovima.

Presuda, na koju se mogu žaliti bivša prva dama ili tužioci, dolazi usred niza suđenja nakon istraga o kratkotrajnom uvođenju vanrednog stanja od strane Yoona 2024. godine i povezanih skandala u koje je umiješan nekada moćni par.

Tužioci su tražili 15 godina zatvora i novčane kazne od 2,9 milijardi vona (dva miliona dolara) zbog optužbi koje uključuju prihvatanje luksuznih Chanel torbi i dijamantske ogrlice od Južnokorejske Crkve ujedinjenja u zamjenu za političke usluge.

Sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza da se zaključi da je Kim kriva za manipulisanje cijenama dionica i kršenje zakona o političkom finansiranju, primajući ankete javnog mnijenja od moćnog posrednika u zamjenu za utjecaj na izbor kandidata na anketama.

Kim je negirala sve optužbe. Njen advokat je rekao da će tim preispitati presudu i odlučiti hoće li se žaliti na osudu za mito.