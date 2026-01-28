POLICAJCI ZGROŽENI

Video / Otkriveno tijelo muškarca (45) bez glave: Pored njega nađena i giljotina

Tokom uviđaja, istražitelji su pronašli dva oproštajna pisma

Policija i istražitelji na terenu. Screenshot

A. O.

28.1.2026

Iznajmljeni stan u centru Temišvara, u Rumuniji postao je mjesto jezivog otkrića koje je potreslo javnost. U njemu je pronađeno tijelo muškarca, starog 45 godina, a okolnosti pod kojima je stradao šokirale su čak i iskusne istražitelje, prenosi Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, muškarac je pronađen obezglavljen, pored improvizovane naprave nalik giljotini. Na lice mjesta odmah su izašli policija i forenzičari, pošto je vlasnik stana, koji je i otkrio tijelo, alarmirao nadležne službe.

Ostavio poruku nadležnima

Tokom uviđaja, istražitelji su pronašli dva oproštajna pisma. Jedno od njih bilo je posebno adresirano policiji i tužilaštvu. 

Uz poruku je ostavljen i USB memorijski stik, na kojem se nalazio snimljeni ili pisani sadržaj u kojem je muškarac naveo da “ne treba tražiti druge osobe povezane s događajem”.

U poruci je sugerisao da je sve što se dogodilo bila “isključivo njegova odluka” i da “nije potrebna dodatna istraga”, prenosi Observator.

Uprkos poruci, nadležni su potvrdili da je istraga u toku. Detaljno se ispituju sve okolnosti, bez obzira na navode koje je ostavio pokojni muškarac.

Policija traži motive

Prema dosadašnjim saznanjima, žrtva je nekoliko dana boravila u iznajmljenom apartmanu. Istražitelji pretpostavljaju da je upravo tokom tog perioda napravljena improvizovana giljotina.

O muškarcu je poznato da je porijeklom iz grada Drobeta Turnu Severin na krajnjem jugozapadu zemlje, dok je prebivalište imao u Temišvaru. Bio je razveden, ali je, prema dostupnim informacijama, započeo novi život sa drugom partnericom.

Policija pokušava da razjasni motive koji su doveli do ovog ekstremnog i nasilnog čina. Kako navode izvori bliski istrazi, riječ je o jednom od najtežih slučajeva s kojima su se lokalni istražitelji suočili, upravo zbog složenosti psiholoških i ličnih okolnosti koje su prethodile tragediji.

# RUMUNIJA
# STAN
# GLAVA
# TIJELO
