Slovački premijer o Trampu: Opasan je, traumatizirao me

Fico je Trampa opisao kao osobu koja je "izvan sebe", navode diplomate

M. P.

28.1.2026

Slovački premijer Robert Fico rekao je prošle sedmice čelnicima Europske unije kako ga je sastanak s Donaldom Trampom (Trump) šokirao zbog stanja uma američkog predsjednika, izjavilo je pet evropskih diplomata upoznatih s razgovorom.

Fico je inače jedan od rijetkih čelnika EU koji često podržava Trampove stavove o slabostima Evrope, ali je navodno bio zabrinut.

- Opasan je, traumatizirao me susret - prenose dvojica diplomata da je Fico kazao za Trampa.

Prema njihovim riječima, Fico je upotrijebio riječ "opasan" kako bi opisao dojam koji je američki predsjednik na njega ostavio tokom njihovog susreta 17. januara na Trampovom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Činilo se da je Fico "traumatiziran" susretom, rekao je jedan od evropskih diplomata. Prema njegovim riječima, koje mu je prenio čelnik izravno uključen u razgovor, Fico je Trampa opisao kao osobu koja je "izvan sebe".

Razgovor između Fica i njegovih evropskih kolega vodio se u Briselu 22. januara, na marginama vanrednog samita EU sazvanog radi rasprave o transatlantskim odnosima nakon Trampovih prijetnji da će preuzeti Grenland. Čelnici su iskoristili sastanak kako bi pokušali smiriti napetosti nakon što je američki predsjednik dan ranije povukao prijetnju uvođenjem carina nekim europskim zemljama zbog tog pitanja.

Glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly) izjavila je:

- Ovo su potpune lažne vijesti anonimnih europskih diplomata koji se pokušavaju praviti važnima. Sastanak u Mar-a-Lagu bio je pozitivan i produktivan- kazala je.

Visoki dužnosnik administracije koji je bio na sastanku s Trampom i Ficom, a kojem je garantovana anonimnost, rekao je da se ne sjeća nikakvih neugodnih trenutaka ili neobičnih izjava. Naveo je da je sastanak, koji je Fico zatražio, bio ugodan, normalan i uključivao je neke šaljive trenutke koje je zabilježio fotograf Bijele kuće.

