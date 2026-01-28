Požar u hotelu sa pet zvjezdica u francuskim Alpama

Desetine ljudi evakuisane su nakon što je požar zahvatio hotel sa pet zvjezdica u skijalištu Courchevel u francuskim Alpama kasno u utorak, saopštili su zvaničnici.

Niko nije povrijeđen u požaru koji je izbio na tavanu Hotela des Grandes Alpes oko 19 sati, saopštila je prefektura regije Savoja na svojoj web stranici.

Zvaničnici su rekli da je sinoć iz hotela evakuisano preko 90 ljudi, dok je obližnji hotel Le Lana, koji ima skoro 200 gostiju, također evakuisan u srijedu ujutro zbog rizika jer je požar još uvijek trajao. Osoblje i gosti sklonili su se u druge hotele, saopštila je lokalna vlast.

Saopšteno je da je raspoređen 131 vatrogasac.

Sigurnosne mjere su pod lupom u regiji nakon što je u požaru u baru u švicarskom ljetovalištu Crans-Montana na Staru godinu poginulo 40 ljudi, a više od 100 je povrijeđeno, od kojih su mnogi tinejdžeri.