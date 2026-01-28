Delsi Rodrigez u problemu: Obavještajne službe joj ne vjeruju da će sarađivati sa Trampom

Američki zvaničnici su javno poručili da žele da privremena predsjednica prekine odnose s bliskim međunarodnim saveznicima poput Irana, Kine i Rusije, uključujući protjerivanje njihovih diplomata i savjetnika iz Venecuele.

Američki obavještajni izvještaji doveli su u pitanje da li će privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) sarađivati s administracijom Donalda Trampa (Trumpa) tako što će formalno prekinuti veze s američkim protivnicima.

Rodrigez, čijoj su inauguraciji ranije ovog mjeseca prisustvovali predstavnici tih zemalja, još uvijek nije javno najavila takav potez. Ona je postala predsjednica nakon što su SAD 3. januara zarobile bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolasa Madura).

Prema izvorima koji su željeli ostati anonimni, u američkim obavještajnim izvještajima navodi se da nije jasno da li je ona u potpunosti usklađena s američkom strategijom u svojoj zemlji.

Ako bi Rodrigez prekinula veze s američkim rivalima, to bi otvorilo više prostora za američka ulaganja u energetski sektor Venecuele.

Međutim, neuspjeh da se ona stavi pod kontrolu mogao bi potkopati napore Vašingtona (Washingtona) da izdaleka usmjerava privremene vlasti u zemlji i izbjegne dublje američko vojno angažovanje.

CIA je ranije procijenila da su zvaničnici lojalni Maduru, uključujući Rodrigez, bili u najboljoj poziciji da upravljaju zemljom nakon njegovog svrgavanja.